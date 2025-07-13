قوام رشيق.. كارولين عزمي تخطف الأنظار بفستان مخطط

شاركت الفنانة كارولين عزمي، متابعيها بصور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافتة.

وأطلت كارولين عزمي، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الأبيض والأسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد كارولين عزمي ، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت كارولين عزمي ، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ونعرض لكم صور الفنانة كارولين عزمي