فستان لافت.. هاجر أحمد تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

شاركت الفنانة هاجر أحمد، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافتة وجذابة.

وظهرت هاجر أحمد، مرتدية فستان طويل وبسيط بألوان صيفية مبهجة، وجاء الفستان بتصميم لافت ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد هاجر أحمد، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت هاجر أحمد، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ونعرض لكم صور الفنانة هاجر أحمد