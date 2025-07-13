قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقابلة مثيرة للجدل.. نتانياهو يدافع عن ترامب ويهاجم الإعلام الأمريكي
وفاة وإصابات في انهيار عقار العطارين بالإسكندرية.. والبحث جارٍ عن مفقودين تحت الأنقاض
دعاء واظب عليه سيدنا النبي بعد الصلاة.. تنال خير الدنيا والآخرة
عقار العطارين المنهار صادر له قرار هدم وتنكيس من 32 عاما
70 % اللاعب في الزمالك.. أمير هشام يكشف مفاجأة بشأن حامد حمدان
حالتا وفاة و5 مصابين في انهيار عقار العطارين بالإسكندرية| صور
تاريخ مواجهات تشيلسي وباريس سان جيرمان قبل نهائي كأس العالم للأندية
وزير المالية: 5 مليارات جنيه أكبر مساندة للمشروعات المتوسطة والصغيرة
الأرصاد تحذر من الطقس حتى الخميس المقبل| تفاصيل
وزير المالية: 5 مليارات جنيه أكبر مساندة اقتصادية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 .. وصدى البلد ينشرها
رسوب 44928 طالب وطالبة في نتيجة الدبلومات الفنية 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

صبا مبارك تثير ضجة من أحدث جلسة تصوير

صبا مبارك
صبا مبارك
نهى هجرس

نشرت الفنانة صبا مبارك، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافتة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وأطلت صبا مبارك، مرتديه فستان منفوش قصير باللون الأسود والأبيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد صبا مبارك، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البيج اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت صبا مبارك ، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها المميزة.

ونعرض لكم صور الفنانة صبا مبارك 

صبا صبا مبارك صور صبا مبارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

عاجل .. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. شوف درجاتك

تأخير الساعة إلى 11 مساء بدلًا من 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

تأخير الساعة إلى 11 مساء بدلًا من 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

أوائل الدبلومات الفنية 2025

صور أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2025 ..ورابط النتيجة على موقع صدى البلد

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. بالدرجات والمجموع

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

مجاناً برقم الجلوس.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. درجاتك هنا

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رسوب 44928 طالب وطالبة في نتيجة الدبلومات الفنية 2025

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

مكتبة مصر العامة تُطلق قناتها الرسمية وخدمة الاستعلام السريع على واتساب

رنا رئيس

رنا رئيس تحتفل بعيد ميلاد زوج والدتها برسالة مؤثرة: "بحس بالأمان طول ما أنت حواليا"

شيرين عبد الواهاب

رسالة دعم مؤثرة من سهير شلبي لـ شيرين: ربنا يعينك على الحياة

بالصور

الصور الكاملة لحفل آمال ماهر ووليد توفيق

وليد توفيق - آمال ماهر
وليد توفيق - آمال ماهر
وليد توفيق - آمال ماهر

الساعة بـ 5 ملايين جنيه.. مي عمر تستعرض جمالها بإطلالتها الصيفية

الساعة بـ 5 مليون جنيه..مى عمر تستعرض جمالها بإطلالتها الصيفية
الساعة بـ 5 مليون جنيه..مى عمر تستعرض جمالها بإطلالتها الصيفية
الساعة بـ 5 مليون جنيه..مى عمر تستعرض جمالها بإطلالتها الصيفية

صبا مبارك تثير ضجة من أحدث جلسة تصوير

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

السماعات ولعت.. حريق في حفل غنائي بالساحل الشمالي

حريق الساحل الشمالي
حريق الساحل الشمالي
حريق الساحل الشمالي

فيديو

القدماء المصريين

اكتشاف مثير.. سر جينات المصري القديم منذ 4500 سنة

حقن التخسيس والسرطان

بعد أزمة حقنة التخسيس .. إدوارد يكشف لأول مرة إصابته بالســ.رطان

أحمد فهمي وأحمد السقا

السقا وأحمد فهمي.. كواليس مجنونة من فيلم أحمد وأحمد

حرقوا افلام حسين صدقي

وصّى أولاده يحرقوا أفلامه.. القصة الكاملة لاعتزال حسين صدقي وموقفه من الفن |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: «لو كان الذكاء الاصطناعي بشراً»

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: كأن لم يكن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نكتة العام .. نوبل لترامب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التفاصيل

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: التحول الأخضر في الزراعة المصرية.. دور الطاقة المتجددة لتحقيق الاستدامة

المزيد