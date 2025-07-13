صبا مبارك تثير ضجة من أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة صبا مبارك، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافتة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وأطلت صبا مبارك، مرتديه فستان منفوش قصير باللون الأسود والأبيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد صبا مبارك، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البيج اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت صبا مبارك ، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها المميزة.

ونعرض لكم صور الفنانة صبا مبارك