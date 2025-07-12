زوجة خالد سليم تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

حرصت خيرية علي زوجة الفنان خالد سليم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة زوجة خالد سليم في أحدث ظهور

تألقت زوجة خالد سليم بإطلالة صيفية مميزة، حيث ظهرت مرتدية توب قصير ذا أكمام مكشوفة واتسم بنقوشات الورد التي جمعت بين اللون الأصفر والأبيض مع تنروة بنفس النقشة والألوان.

تزينت زوجة خالد سليم بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التي زادت من أناقتها، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت زوجة خالد سليم بخصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.