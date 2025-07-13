إطلالة لافتة.. خيرية علي تخطف الأنظار بظهورها

شاركت خيرية علي زوجة الفنان خالد سليم، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة كاجوال جذابة.

وظهرت خيرية علي، مرتدية جيب طويلة باللون الأصفر ذا رسومات جذابة، ونسقت معه توب مكشوف البطن بنفس الشكل ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد خيرية علي ، في المكياج على اللون الأسود ليبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون الوردي الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت خيرية علي، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ونعرض لكم صور خيرية علي