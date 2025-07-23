الأعلى مشاهدة.. أحمد سعد يقترب من المليون الأولى بـ بطة

تمكنت أغنية “بطة” للفنان أحمد سعد، من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة في مصر، عبر موقع يوتيوب.

وتعد أغنية بطة من الأغاني التي صدرت ضمن الجزء الأول من البوم أحمد سعد الجديد، واقتربت من تحقيق ما يقرب من مليون مشاهدة.

ومن المقرر أن يضم الوش الثاني أغنيات "إتك إتك وشفتشي وبلونة واتحسدنا" وأغنية" "حبيبي ياه ياه" مع مروان موسى وعفروتو.



ويأتي الوش الثاني بعد تصدر أغاني الوش الأول جميع مواقع التواصل الاجتماعي وتحقيق الأغنيات مشاهدات عالية عبر يوتيوب وتصدرها التريند لسبعة أيام متواصلة.

أغنية حبيبي ياه ياه

وكان قد كشف النجم أحمد سعد عن بوسترات أغنيته الجديدة "حبيبي ياه ياه" ضمن أغنيات "الوش الثاني" من ألبوم "بيستهبل" قبل إطلاقها يوم الأربعاء القادم بمشاركة مروان موسى وعفروتو.

أحمد سعد يقدم ألحان "حبيبي ياه ياه" بمشاركة مروان موسى وعفروتو وأحمد طارق يحيى، وهي من كلمات فلبينو ومن توزيع أحمد طارق يحيى