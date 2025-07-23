السبت .. عرض "يمين في أول شمال" ضمن القومي للمسرح

يعرض، السبت، ضمن فاعليات المهرجان القومي للمسرح، مسرحية يمين في أول شمال.

مسرحية يمين في أول شمال، من المقرر عرضها علي قاعة يوسف أدريس في تمام الساعة السابعة مساءًا .

قصة العرض وتأثيرها

تدور أحداث "يمين في أول شمال" حول ممثل مبتدئ يتلقى دعوة لزيارة زوجين، مما يؤدي إلى تغييرات جذرية في حياته. تعكس القصة مواضيع الهوية والطموح وتأثير العلاقات الإنسانية، مما يجعلها تجربة غنية تلامس قلوب الحضور.

العرض تأليف: محمود جمال حديني، بطولة: عبد الله صابر، إيهاب محفوظ، أمنية حسن، طارق راغب، ديكور: باسم وديع، موسيقى: مروان خاطر، استعراضات: علي چيمي، أزياء: أميرة صابر، إضاءة: أحمد طارق، تصميم دعاية:أحمد مجدي، مساعدا الإخراج: محمد خالد، ريم مختار، المخرج المنفذ: بسنت علي، إخراج: عبد الله صابر.