طرح الإعلان الرسمي لفيلم Giant لأمير المصري

طرحت الشركة المنتجة لفيلم Giant من بطولة أمير المصري، الإعلان الرسمي له تمهيدًا لعرضه في دور العرض بالمملكة المتحدة وأوروبا وأمريكا والشرق الأوسط.

ويحكي الفيلم قصة الملاكم اليمني البريطاني الأمير نسيم حميد الذي يقوم بدوره أمير المصري، وصعوده من شوارع الطبقة العاملة في شيفيلد ليتحول إلى بطل ملاكمة عالمي، تحت إشراف وتوجيه مدربه بريندان إنجل، الذي كان له دور محوري في مسيرته.

ويضم فيلم Giant مع أمير المصري، عددا كبيرا من النجوم، ومن أبرزهم: بيرس بروسنان، ومن إخراج وتأليف روان أثالي ومن إنتاج سيلفستر ستالون.

ينتظر أمير قريبًا عرض فيلمه العالمي 100 Nights of Hero، الذي يشاركه بطولته إيما كورين ومايكا مونرو ونيك جاليتزين.

الفيلم مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للروائية إيزابيل جرينبيرج، ومن إخراج جوليا جاكمان.

ويقوم أمير المصري بدور جيروم وتدور أحداث الفيلم في إطار خيالي رومانسي، في قلعة نائية تتصاعد فيها الأحداث بعدما يستقبلون ضيفا يقلب الأحوال.