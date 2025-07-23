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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة جريئة على إنستجرام

بسمه بوسيل
بسمه بوسيل
ميرنا محمود

شاركت الفنانة بسمة بوسيل، متابعيها، صورا من أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت بسمة بإطلالة جذابة مرتدية فستانا مكشوف الظهر باللون الأسود، ومن الناحية الجمالية وضعت مكياج بألوان هادئة، كما تركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقة تبرز جمالها.

كانت بسمة بوسيل، قد أعلنت عن خوضها لتجربة الكتابة في أحد المجلات وقالت: "رجعت اكتب، الكتابة تريح الدماغ، بكتب أخطائي، حلولي، أحلامي، أحزاني، أفراحي، وكل شيء بشكر عليه الله، أنا شخصية غامضة جدا ولكن الكتابة ساعدتني اشوف نفسي على ورق، البنات اكتبوا أحلامكم وهتشوفوا هتكون أول خطوة لبداية تحقيقها".

جدير بالذكر أن الفنانة بسمة بوسيل، طرحت ميني ألبوم جديد يحمل اسم «حلم» عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

فيلم بيج رامي
كما تخوض بسمة بوسيل تجربة التمثيل من خلال فيلم بيج رامي، مع رامز جلال.

فيلم بيج رامى لـ رامز جلال، يشارك في بطولته: بسمة بوسيل، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ وهدى الإتربى، ومن تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج محمود كريم وإنتاج وليد صبرى.

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