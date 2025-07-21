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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بفستان فوشيا.. أحدث ظهور لـ بسمة بوسيل على إنستجرام

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
يارا أمين

شاركت الفنانة بسمة بوسيل، متابعيها، صورا من أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت بسمة مرتدية فستانا باللون الفوشيا ونسقت معه حقيبة بنفس اللون، ولم تبالغ في وضع الاكسسوارات.

ومن الناحية الجمالية وضعت مكياج بألوان هادئة، واختارت تسريحة شعر غريبة.

كانت بسمة بوسيل، قد أعلنت عن خوضها لتجربة الكتابة في أحد المجلات وقالت: "رجعت اكتب، الكتابة تريح الدماغ، بكتب أخطائي، حلولي، أحلامي، أحزاني، أفراحي، وكل شيء بشكر عليه الله، أنا شخصية غامضة جدا ولكن الكتابة ساعدتني اشوف نفسي على ورق، البنات اكتبوا أحلامكم وهتشوفوا هتكون أول خطوة لبداية تحقيقها".

جدير بالذكر أن الفنانة بسمة بوسيل، طرحت ميني ألبوم جديد يحمل اسم «حلم» عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

ويتضمن ميني ألبوم حلم لـ بسمة بوسيل، 6 أغاني.

فيلم بيج رامي

كما تخوض تجربة التمثيل من خلال فيلم بيج رامي، مع رامز جلال.

فيلم بيج رامى لـ رامز جلال، يشارك في بطولته: بسمة بوسيل، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ وهدى الإتربى، ومن تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج محمود كريم وإنتاج وليد صبرى.

بسمة بوسيل إنستجرام فستان الفوشيا فيلم بيج رامي رامز جلال

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