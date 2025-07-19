ساعدتني أشوف نفسي .. بسمة بوسيل تخوض تجربة جديدة في حياتها

أعلنت الفنانة بسمة بوسيل، عن خوضها لتجربة الكتابة في أحد المجلات.

وكتبت بسمة بوسيل عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: "رجعت اكتب، الكتابة تريح الدماغ، بكتب أخطائي، حلولي، أحلامي، أحزاني، أفراحي، وكل شيء بشكر عليه الله، أنا شخصية غامضة جدا ولكن الكتابة ساعدتني اشوف نفسي على ورق، البنات اكتبوا أحلامكم وهتشوفوا هتكون أول خطوة لبداية تحقيقها".

والجدير بالذكر أن بسمة بوسيل قد طرحت الفنانة بسمة بوسيل، ميني ألبوم جديد يحمل اسم «حلم» عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

ويتضمن ميني ألبوم حلم لـ بسمة بوسيل، 6 أغاني، هي على النحو التالي:

أبو حب، من كلمات: مصطفي حدوتة، ألحان: عطار، توزيع موسيقي: جلال حمداوي، مكس وماستر: جلال حمداوي.

هو اللي نسيني، من كلمات: جمال الخولي، ألحان: محمد خلف، توزيع موسيقي: انور عمرو، مكس و ماستر: مصطفي رؤوف.

ليه كده؟، من كلمات: عليم، ألحان : اسلام رفعت، توزيع موسيقي: جلال حمداوي، مكس وماستر: جلال حمداوي.

يا خسارة، من كلمات: عمرو المصري، ألحان: عمرو الشاذلي، توزيع موسيقي: عمرو الخضري، مكس وماستر: عمرو الخضري.

وصلتني شي أخبار، من كلمات: يونس ادامه، ألحان: محمد رفاعي، توزيع موسيقي: أمين هواري، مكس وماستر: بلال افريكانو.

حلم، من كلمات: ندي أزهري، ألحان: ندي أزهري، توزيع موسيقي: ندي أزهري، مکس وماستر: مصطفي رؤوف.



فيلم بيج رامي



وفي وقت سابق، قررت بسمة بوسيل، أن تخوض تجربة التمثيل من خلال فيلم بيج رامي، مع رامز جلال.

فيلم بيج رامى لـ رامز جلال، يشارك في بطولته: بسمة بوسيل، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ وهدى الإتربى، ومن تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج محمود كريم وإنتاج وليد صبرى.