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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد صفوت بعد نهاية مسلسل فات الميعاد: كسبت ناس بحبها

احمد صفوت
احمد صفوت
يمنى عبد الظاهر

عبّر الفنان أحمد صفوت عن امتنانه الكبير لفريق عمل مسلسل “فات الميعاد”، وذلك عقب عرض الحلقة الأخيرة من العمل، حيث وجّه رسالة شكر عبر حسابه على "إنستجرام" لكل من ساهم في خروج المسلسل بهذا الشكل.

وكتب صفوت: "الحلقة الأخيرة اتعرضت، ولازم أشكر كل واحد اشتغل على نجاح المسلسل وعمل شغله صح، خلف الكاميرا وأمام الكاميرا، تشرفت بالعمل معاكم وكسبت ناس بحبهم جدًا".

وأضاف: “شكرًا لكل رأي إيجابي أو سلبي عن المسلسل من كل اللي شاف واهتم إنه يقول رأيه. أتمنى أن يكون (فات الميعاد) على قدر توقعاتكم، وأننا نكون اتوفقنا في توصيل رسالة مفيدة وممتعة”.

أبطال مسلسل فات الميعاد

مسلسل فات الميعاد، من بطولة عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد علي رزق، هاجر عفيفي، محمد أبو داود، أحمد صفوت، فدوى عابد، وهو من تأليف عاطف ناشد، وإخراج سعد هنداوي.


 

تعاون أحمد مجدي وأسماء أبو اليزيد

يأتي هذا التعاون الثاني بين أحمد مجدي وأسماء أبو اليزيد، بعد مشاركتهما معا في مسلسل “الآنسة فرح”، الذي عرض على مدار 5 سنوات متتالية، وحقق نجاحا كبيرا.  

أحمد صفوت مسلسل “فات الميعاد نجاح المسلسل الحلقة الأخيرة أسماء أبو اليزيد أحمد مجدي

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