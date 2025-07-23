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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مفاجأة في النهاية.. تعرف على أحداث الحلقة الأخيرة من «فات الميعاد»

فات الميعاد
فات الميعاد
أحمد البهى

طرحت منصة watch it، الحلقة 30 من مسلسل "فات الميعاد"، وذلك قبل عرضها على شاشات التليفزيون بـ 24 ساعة فقط. 

وحملت الحلقة 30 والأخيرة عددا من الأحداث، منها قيام عبلة بإبلاغ بسمة بمكان “ريم” و"مسعد"، فيما حاولت ريم الهروب من والدها وأثناء البحث عنها اصطدم بسيارة، فيما قام معتصم بإعادة الورشة إلى مسعد،  وعادت العلاقات الطيبة بينه وبين بسمة ومعتصم. 

أبطال مسلسل فات الميعاد

مسلسل فات الميعاد، من بطولة عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد علي رزق، هاجر عفيفي، محمد أبو داود، أحمد صفوت، فدوى عابد، وهو من تأليف عاطف ناشد، وإخراج سعد هنداوي.


 

تعاون أحمد مجدي وأسماء أبو اليزيد

يأتي هذا التعاون الثاني بين أحمد مجدي وأسماء أبو اليزيد، بعد مشاركتهما معا في مسلسل “الآنسة فرح”، الذي عرض على مدار 5 سنوات متتالية، وحقق نجاحا كبيرا.  

منصة WATCH IT it فات الميعاد

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