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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فات الميعاد الحلقة 21 .. أحمد مجدي يرفض التنازل عن حضانه ابنته

أحمد مجدي
أحمد مجدي
أحمد البهى

طرحت منصة watch it، الحلقة 21 من مسلسل "فات الميعاد"، وذلك قبل عرضها على شاشات التليفزيون بـ 24 ساعة فقط.

وحملت الحلقة 21 عدد من الأحداث، ومنها رفض مسعد" أحمد مجدي" التنازل عن حضانة ابنته مقابل الحصول علي أموال لبناء مصنع جلود صغير ، من والد زوج طليقته، فيما عارض شقيقه ووالدته هذا القرار. 

أبطال مسلسل فات الميعاد

 

مسلسل فات الميعاد، من بطولة عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد علي رزق، هاجر عفيفي، محمد أبو داود، أحمد صفوت، فدوى عابد، وهو من تأليف عاطف ناشد، وإخراج سعد هنداوي.


 
‎تعاون أحمد مجدي وأسماء أبو اليزيد


ويأتي هذا التعاون الثاني بين أحمد مجدي وأسماء أبو اليزيد، بعد مشاركتهما معا في مسلسل “الآنسة فرح”، الذي عرض على مدار 5 سنوات متتالية، وحقق نجاحا كبيرا. 

أحمد مجدي أسماء أبو اليزيد مسلسل فات الميعاد منصة WATCH IT

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