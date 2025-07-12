حمادة هلال يعتذر بشكل مفاجئ عن حفل مراسي لهذا السبب

اعلن الفنان حمادة هلال عن إعتذاره عن حفله بمراسي، والمقرر اقامته ،غدًا، وذلك عبر صفحته علي موقع الصور والفيديوهات الشهير يوتيوب.

وقال حماده هلال عبر صفحته علي إنستجرام: بعتذر لكل الناس الجميلة اللي كانت جاية حفلة بكرة، الله يشفي أبويا ويشفي كل مريض، وإن شاء الله نحدد ميعاد جديد قريبًا وأشوفكم على خير".

وكان آخر اعمال الفنان حمادة هلال هو مسلسل" المداح"، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

أبطال وصناع مسلسل “المداح”

مسلسل “المداح ” يضم نخبة من أبرز نجوم الفن، من بينهم حمادة هلال، وغادة عادل، وفتحي عبد الوهاب، وهبة مجدي، ودنيا عبد العزيز، وخالد سرحان، ومحمد عز، وحنان سليمان، وتامر شلتوت، وصبحي خليل، وسهر الصايغ، ومي سليم، ودياب، وحمزة العيلي.

العمل من تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج صادق الصباح.