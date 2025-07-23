البحراوي لطلاب الثانوية: ركز في هدفك.. مفيش رقم بيحددك ولا درجة توقفك

وجه الفنان رضا البحراوي عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رسالة الي طلاب الثانوية العامة، بعد ظهور نتيجتهم.

وقال رضا البحراوي: مساء الخير جبت 50‎%‎ جبت 95‎%‎ الشاطر اللى يجيب رضا البحراوى فى فرحه اللي جاب 50% واللي جاب 95%.. كل واحد له فرحته وله مشواره .



وتابع البحراوي : المهم تكمل وتصدق في نفسك، مفيش مجموع بيحددك ولا رقم يوقفك ركز في هدفك وخليك دايمًا طموح.. واللي جاب رضا البحراوي في فرحه كده كده ناجح .

وكان قد علّق المطرب رضا البحراوي، على وفاة الفنان أحمد عامر، بعد تعرّضه لظروف صحية طارئة.

وكتب "البحراوي" عبر فيسبوك: “إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلوب موجوعة ومليانة حزن، بنعي أخويا وصديقي الفنان “أحمد عامر” اللي فارقنا النهاردة وسبنا في وجع كبير ما يتوصفش”.

وتابع: “بسبب الخبر الأليم ده، تم إلغاء كل حفلاتي في الساحل الشمالي، وكمان كل الأفراح اللي كنت مرتبط بيها خلال الفترة الجاية، حداداً على روح اخويا أحمد عامر”.

واختتم: “ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، ويصبرنا على فراقه، أرجو منكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة”.