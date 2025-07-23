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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أجمل هدية.. رانيا فريد شوقي تحيي ذكرى والدتها بعمرة

رانيا
رانيا
منار نور

أحيت الفنانة رانيا فريد شوقي ذكرى ميلاد والدتها الراحلة بطريقة مؤثرة، عبر إهداء ثواب عمرة قامت بها على روحها، داعية أن تصلها فرحة هذه الهدية في عالمها الآخر.

وكتبت رانيا عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك":
"بكرة عيد ميلاد أمي، بس في مكان تاني.. بعيد عن حضني. أحلى هدية قدرت أقدمها لها؟ عمرة.. دعوت فيها في كل خطوة، وبنيّة إن ربنا يوصلها الثواب والفرحة."

وأضافت:
"يا رب تكون وصلت، ويا رب تكون فرحانة زي ما كانت دايمًا بتفرحنا.. اللهم اجعلها عيد ميلاد نور ورحمة في قبرها وسعادة أبدية في جنتك، اللهم ارحمها رحمة شاملة

من جانب آخر، علقت الفنانة رانيا فريد شوقي، على مقارنة أعمال النجوم بأعمال والدها، موضحة بأن كل شخص لا يستطيع أن يكرر تجربة غيره فالزمن مختلف حتى إمكانيات السينما غير وقتنا الحالي.

وتابعت رانيا فريد شوقي، حديثها خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل" الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية "صدى البلد 2" قائلة :"مينفعش حد يقارن تجربته بتجربة غيره لأن الزمن مختلف وغير من حيث السينما والإمكانيات، نجاح زمان كان أصعب ومكانش قبل كده في سوشيال ميديا والمواقع وكمية التليفزيونات، دلوقتي الناس بقت معتمدة على الدعاية من خلال السوشيال ميديا، لكن زمان كان من خلال الإيفشات والجرايد".

رانيا فريد والدة رانيا روان شوف

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