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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

محسن رضائي: لا قرار جديدًا بشأن تغيير العقيدة النووية الإيرانية

ايران والولايات المتحدة
ايران والولايات المتحدة
القسم الخارجي

أكد مسؤول الأمن القومي الإيراني محسن رضائي أنه لا يوجد قرار جديد بشأن تغيير العقيدة النووية لبلاده، وفق ما نقلته وكالة «رويترز»، في تصريح يعيد تسليط الضوء على موقف طهران من برنامجها النووي وسط استمرار التوترات مع الولايات المتحدة.

وأوضح رضائي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية وأوردتها «رويترز» اليوم السبت، أن النقاش لا يزال مستمرًا داخل إيران بشأن الإبقاء على العقيدة النووية الحالية أو مراجعتها في حال اندلاع مواجهة عسكرية جديدة، لكنه شدد على عدم اتخاذ قرار رسمي بتغييرها حتى الآن.

وتكتسب التصريحات أهمية في ظل تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، واستمرار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى منع تجدد المواجهة العسكرية، بالتزامن مع تبادل الطرفين مقترحات عبر وسطاء إقليميين، بينهم قطر.

وتتمسك إيران منذ سنوات بموقف معلن يرفض امتلاك أسلحة نووية، مستندة إلى فتوى دينية أصدرها المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، غير أن تصريحات رضائي تكشف أن احتمال مراجعة هذا الموقف مطروح للنقاش داخل دوائر صنع القرار، خصوصًا إذا عادت الحرب.

ويأتي ذلك بينما تؤكد الولايات المتحدة أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يمثل أحد أهداف سياستها تجاه طهران، في حين تصر الأخيرة على أن برنامجها النووي ذو أغراض سلمية، وتربط مستقبل المفاوضات بمطالب تتعلق بالعقوبات والقيود المفروضة عليها.

وبذلك، لا تعني تصريحات رضائي إعلانًا عن تغيير العقيدة النووية الإيرانية، لكنها تشير إلى استمرار بحث هذا الخيار في ظل التطورات الأمنية والعسكرية، مع بقاء القرار النهائي دون حسم حتى الآن.

محسن رضائي مسؤول الأمن القومي الإيراني طهران الولايات المتحدة

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