إدارة ترامب تستعد لترحيل عشرات الأفغان إلى باكستان

تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لترحيل عشرات الأفغان، بينهم لاجئون وطالبو لجوء، إلى باكستان، وذلك وفقا لما ذكره مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية لشبكة "إن بي سي نيوز".

ولفت المسؤول إلى أنه من المتوقع أن تنطلق أول رحلة جوية من نوعها في وقت مبكر من يوم بعد غد /الإثنين/، في إطار ترتيبات الترحيل إلى دولة ثالثة.

وتشمل المجموعة مواطنين أفغان، من بينهم أقارب لأشخاص عملوا مع الجيش الأمريكي.

وقال المسؤول الأمريكي، الذي لم تسمه الشبكة الأمريكية، إن الطائرة المستأجرة التي ستقل المرحلين لن تتمكن من الهبوط في باكستان دون علم الحكومة الباكستانية وموافقتها، مشيرا إلى أنه لم تتضح طبيعة أي اتفاق رسمي محتمل بين واشنطن وإسلام آباد بشأن عملية الترحيل.





