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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسل فات الميعاد الحلقة 25.. أحمد مجدي يخسر قضية الحضانة بسبب طلاق أسماء أبو اليزيد

أحمد مجدي
أحمد مجدي
أحمد البهى

طرحت منصة watch it، الحلقة 25 من مسلسل "فات الميعاد"، وذلك قبل عرضها على شاشات التليفزيون بـ 24 ساعة فقط. 
 

وشهدت الحلقة عددا من الأحداث، أبرزها خسارة مسعد لقضية الحضانة، بعد إن قامت طليقته بسمة بالطلاق من زوجها معتصم، حتي لا يتمكن طليقها من الحصول علي حكم بضم طفلته.

كما شهدت الحلقة وفاة والد معتصم" محمد ابو داود بشكل مفاجئ.  

أبطال مسلسل فات الميعاد

 مسلسل فات الميعاد، من بطولة عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد علي رزق، هاجر عفيفي، محمد أبو داود، أحمد صفوت، فدوى عابد، وهو من تأليف عاطف ناشد، وإخراج سعد هنداوي.


 
‎تعاون أحمد مجدي وأسماء أبو اليزيد


ويأتي هذا التعاون الثاني بين أحمد مجدي وأسماء أبو اليزيد، بعد مشاركتهما معا في مسلسل “الآنسة فرح”، الذي عرض على مدار 5 سنوات متتالية، وحقق نجاحا كبيرا. 
 

منصة WATCH IT فات الميعاد مسلسل فات الميعاد

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