تألق فرق الفنون الشعبية على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية

يستمر البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، في تقديم أجمل الفقرات الفنية المميزة، حيث قدم بعضا من فقرات “السيرك القومي”، وفقرات غنائية “لفرقة أنغام الشباب”، وأجمل التابلوهات الاستعراضية "للفرقة القومية للفنون الشعبية" في الليلة السادسة للموسم الصيفي 2025 الثلاثاء 15 يوليو بمسرح محمد عبد الوهاب بقيادة الدكتور كريم راشد.

بدأ العرض بفقرات من السيرك القومي بقيادة الفنان وليد طه، حيث قدم فقرة التوازن للفنان محمد جابر وفقرة الكلاون للفنان مروان الجوهري والفنان محمد سمير، ثم اختتم عروضه بعالم السحر والخيال للفنانة أمل المصري.

ثم قدمت فرقة أنغام الشباب "التخت الشرقي" بقيادة الفنان وليد الحسيني أجمل الأغاني، حيث قدم الفنان تامر سعيد أغاني “طب ليه - شو حلو - أنا ليلة ماجانى الغالي - آه يا عيني يا ليل - زي ما هي حبها”.

ثم قدم الفنان فارس أغاني “قلبي عشقها - أشوف فيك يوم - غريبة الناس - على حسب وداد - كله على كله”، إدارة مسرحية سمير إبراهيم، سيد إسماعيل، ماجد دسوقي.

ثم بدأ الفصل الثاني بالفرقة القومية للفنون الشعبية بقيادة الفنان الدكتور محمد الفرماوى، حيث قدموا مجموعة من أجمل وأشهر لوحاتهم الاستعراضية فبدأوا العرض ب"الحجالة"، و"الفتوات"، و"الأغاني"، و"دبكة المجوز"، و"الحصان"، و"تنورة"، واختتمت العرض باستعراض “العصايا”، إدارة مسرحية هاني أبو المعاطي ـ علاء سعودي، تدريب منى عبد المنعم ـ أحمد نصيف.

الإشراف على البرنامج الفنان محمد عمر والفنان أحمد مصطفى تقرير وتصوير إنجي حسين متابعة ضياء داود.