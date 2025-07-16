الفنان سعود أبو سلطان يطرح أغنيته الجديدة بعنوان «قليل الشوق»

أطلق الفنان سعود أبو سلطان أغنية جديدة تحمل عنوان "قليل الشوق"، وهي باللهجة الخليجية.

وتتميز الأغنية بطابعها الرومانسي المليء بالحب والمشاعر التي تعبر عن الألم والحنين، من كلمات أحمد أشرف المطري، ألحان وتوزيع حاتم منصور، جيتارات جوزيف دمرجيان، مكس وماستر حسني أبو زهرة، وقام بأداء الكورال كورال الوطن.

جدير بالذكر أن الفنان سعود أبو سلطان يمتلك أرشيفا ثريا بالأغنيات التي تعامل فيها مع مجموعة كبيرة من الملحنين والشعراء، ويتميز بدقة اختياراته ونوعيتها.



وجاء في مطلعها: ‬

قليل الشوق كثير البعد والإهمال.. مفرّح فيني العذال.. ولا في قلبه ذرة ذوق

قليل الشوق حبيبي القاسي بزيادة.. وصارت قسوته عادة.. مزاجي ومستحيل يروق

شوية حُب.. طلبت وحبتين إحساس.. شوي شعور ياابن الناس.. وفرصة في سبيل القُرب.

“قليل الشوق” تم إطلاقها على القناة الرسمية على "يوتيوب" للفنان سعود أبو سلطان، وعلى جميع المتاجر الموسيقية، والإذاعات الخليجية والعربية.



