اليوم.. الثقافة تطلق الموسم الأول من مهرجان "صيف بلدنا" في العلمين

تنطلق اليوم الأربعاء فعاليات الموسم الأول من مهرجان "صيف بلدنا" بمدينة العلمين الجديدة، ضمن برامج الأنشطة الصيفية لوزارة الثقافة، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان.

يتضمن البرنامج مجموعة من العروض الفنية المجانية، بمشاركة عدد من فرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية التابعة للهيئة، تستمر حتى 29 أغسطس المقبل، تنفذ بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، والإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

تقدم العروض في التاسعة مساء، وتنطلق على المسرح الروماني، مع الأوبريت الغنائي الاستعراضي "بداية جديدة"، يليه أوبريت "العالم علمين"، وكلاهما من تأليف وألحان محمد مصطفى، وإخراج محمد الطايع، بجانب عرض فني لفرقة التنورة التراثية.

وتقدم باقي العروض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، ويستقبل المسرح الروماني يوم الخميس17 يوليو، عرضا فنيا لفرقة أسيوط للفنون الشعبية، وآخر لفريق كورال التذوق للموسيقى العربية.

وتواصل فرقة أسيوط للفنون الشعبية عروضها يوم الجمعة 18 يوليو، بجانب عرض فني لفرقة أوبرا عربي.

ويقدم يوم الخميس 24 يوليو عرض فني لفرقة الشرقية للفنون الشعبية، بجانب عرض فني لفرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية، وفي يوم الجمعة 25 يوليو تواصل فرقة الشرقية للفنون الشعبية عروضها الفنية، يليه عرضا فنيا لفرقة أطفال أوبرا عربي.

وفي يوم الخميس 31 يوليو تقدم عروض فنية لفرقتي سوهاج و مطروح للفنون الشعبية، ويشهد يوم الجمعة 1 أغسطس استمرار عروض فرقة سوهاج للفنون الشعبية، بجانب عرض فني لفرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية.

ويتضمن يوم الخميس 7 أغسطس عروضا فنية لفرقتي أسوان للفنون الشعبية والأنفوشي للموسيقى العربية، وتواصل فرقة أسوان عروضها الفنية يوم الجمعة 8 أغسطس، بجانب عرض فني لفرقة أبو قير للموسيقى العربية.

ويشهد البرنامج يوم الخميس 14 أغسطس عروض فنية لفرقتي ملوي والحرية للفنون الشعبية، ويشهد يوم الجمعة 15 أغسطس عروضا فنية لفرقتي ملوي وأطفال وطلائع الشاطبي للفنون الشعبية.

وفي يوم الخميس 21 أغسطس يقدم عرض فني لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية، ويتجدد اللقاء مع فرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية، بينما يشهد يوم الجمعة 22 أغسطس عروضا فنية لفرقتي بورسعيد والأنفوشي للفنون الشعبية.

كما يشمل البرنامج عروضا فنية لفرقة العريش وأطفال الأنفوشي للفنون الشعبية وذلك يوم الخميس 28 أغسطس، وتختتم الفعاليات يوم الجمعة 29 أغسطس مع عروض فنية لفرقتي العريش للفنون الشعبية، وأوبرا عربي.

العروض تقدمها الهيئة من خلال الإدارة العامة للمهرجانات، والإدارة العامة للفنون الشعبية، والإدارة العامة للموسيقى بالتعاون مع جهاز مدينة العلمين الجديدة التابع لهيئة المجتمعات العمرانية، وذلك في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على نشر الفنون والثقافة في مختلف ربوع مصر، وتعزيز الهوية من خلال تقديم عروض فنية تعكس التراث المصري.