تامر حسني يكشف جزءًا من أغنية جديدة ويحتفل بطرح الألبوم |فيديو

نشر الفنان تامر حسني لجمهوره عبر حسابه الرسمي على فيسبوك فيديو عفوي ظهر فيه وهو يرقص برفقة عدد من أصدقائه وفريق الغمل على أنغام إحدى أغنيات ألبومه الجديد، المقرر طرحه رسميًا اليوم.

وشارك تامر الفيديو عل أغنية “اللي معايا في الصورة دول أغلى ناس عليا، وعلق تامر على الفيديو قائلًا: "ما رضيتش أنكد عليكم النهارده بالأغاني الدراما، عشان نسمعها لما الألبوم ينزل إن شاء الله. خلاص إحنا ساعات ونسمعه كله”.

وأضاف مازحًا عن الفيديو: “وبخصوص الأغنية دي، يلا كلنا على أغنية (خلونا نشوفكم تاني)، نتصور مع أغلى ناس علينا، وأنا طبعًا لسه هتصور مع أهلي، لإن اللي في الڤيديو دول معرفهمش أصلًا، بس الإفيه حكم”.

كشف الفنان تامر حسني عن تعاونه لأول مرة مع الفنانة اللبنانية قمر، في أغنية جديدة بعنوان “طاغية الأنوثة” من ألبوم “لينا معاد”.

ونشر جزءا تشويقيا من الأغنية عبر حسابه الخاص بموقع إنستجرام.