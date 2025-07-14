أحمد زاهر يهنئ تامر حسني ومحمد منير بكليب الذوق العالي

أشاد الفنان أحمد زاهر، بكليب الذوق العالي، للفنان تامر حسني، ومحمد منير.

وكتب زاهر عبر ستوري حسابه على انستجرام: “مبروك يا تيمو انت والكينح حاجة عظمة”.

كليب الذوق العالي

صور الفنان تامر حسنى مع الكينج محمد منير ديو غنائي يجمع بينهما بعنوان “ذوقك العالى”، وذلك على طريقة الفيديو كليب.

أغنية “الذوق العالى” للمطربين محمد منير وتامر حسنى من كلمات تامر حسين وألحان محمد رحيم.

وتم تصوير جزء من الفيديو كليب داخل منزل محمد منير.

محمد منير - أغنية ملامحنا

من جهة أخرى، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية محمد منير “ملامحنا”، في منتصف شهر يونيو، تزامنا مع موسم الصيف.

وظهر الكينج محمد منير وهو يجلس على كرسي، وفى بداية البرومو ظهرت صورة له وهو فى مرحلة الشباب.