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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الإعلان من خلال الصفحة الرسمية.. نجل كاظم الساهر ينفي ارتباطه بحفل في الكويت

كاظم الساهر
كاظم الساهر
قسم الفن

نفى وسام الساهر -نجل الفنان الكبير كاظم الساهر- ارتباط والده بحفل في الكويت خلال الفترة المقبلة. 

وقال وسام كاظم الساهر، إن الإعلان عن حفلات والده تكون من خلال الصفحات الرسمية على السوشيال ميديا فقط، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على حفل غنائي في مصر ولكن ليس حفلا جماهيريا.

ألبوم كاظم الساهر الجديد

وفي شهر فبراير 2024، طرح كاظم الساهر، ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "مع الحب"، وضم 13 أغنية رومانسية، جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغانى هي: "يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا"، ليسجل الساهر عودته لطرح ألبوم غنائى جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته "كتاب الحب" عام 2016.

أحدث أغاني كاظم الساهر

وفي شهر يناير الماضي، طرح المطرب كاظم الساهر، أولى أغنياته ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "مع الحب"، وجاءت الأغنية بعنوان "يا وفية"، على أن يستكمل القيصر طرح ألبومه كاملاً في عيد الحب المقبل. 

كاظم الساهر وسام الساهر ألبوم كاظم الساهر أغاني كاظم الساهر

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