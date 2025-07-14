أزمة جديدة.. فنانة سويسرية تلاحق مها الصغير قانونيا بسبب تصميمات الحقائب

قامت الفنانة السويسرية زورخو مو، باتهام الإعلامية مها الصغير بسرقة تصميماتها الفنية لاستخدامها لصالح علامتها التجارية في صنع الحقائب اليدوية، بدون إذن أو تصريح، معبرة عن استيائها الشديد من هذا الفعل.

وكتبت مو عبر حسابها الخاص بموقع إنستجرام: “لتوضيح الأمر، الأعمال الفنية التي تم استخدامها في تصميمات العلامة التجارية الشخصية لها وبما أن الموقع الإلكتروني تم إزالته والمحتوى تم حذفه، سيتطلب الأمر بعض الوقت”.

وتابعت: “لقد بدأنا بالفعل في البحث والمناقشة وتحديد الأعمال الفنية التي تم استخدامها بدون اتفاق مسبق وتم دمجها في الأعمال التجارية للسيدة مها الصغير، تلقيت أيضًا رسالة من حساب إنستغرام الخاص بالسيدة منى الشاذلي شخصيًا، وأعتقد أنها كانت من الشخص الذي يدير الحساب، السيد جمعة، حاول توضيح موقف البرنامج من الأمر وعدم مسؤولية القناة التلفزيونية عن تصرفات الضيف”.

وأضافت: “أعتقد أنني لست مؤهلاً للرد بشكل نهائي على هذا الأمر، لكن الوضع القانوني للمادة سيتم دراسته، وسأشارككم أي تحديثات”.

واختتمت: "القانون السويسري يوفر حماية شاملة للأعمال الفنية المرسومة، مما يضمن احتفاظ المبدعين بحقوقهم وحمايتهم من الاستخدام غير المصرح به، أتمنى للجميع بداية أسبوع ناجحة. مع خالص التحية، إعادة النشر بدون الإشارة إلى المصدر = سرقة فنية."