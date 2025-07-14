قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رينو كارديان كسر زيرو 2025 بهذا السعر.. سوق المستعمل
المريخ البورسعيدي يحصل على مليون دولار حال انتقال نجم بيراميدز للدوري الإماراتي
عن الحفر بلودر أمام الأهرامات.. احمد موسى: حد يطلع يقول لنا في ايه
ليست مرضية.. حسام موافي يكشف مفاجأة: مفيش مصري معندوش انتفاخ| فيديو
متحدث الوزراء: 7500 عقار آيل للسقوط في الإسكندرية
سباق اللحظات الأخيرة بين الأهلي والزمالك قبل غلق باب القيد
أحمد موسى يكشف كارثة تهدد 7000 سنة حضارة
هؤلاء يصرفون 10300 جنيه.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة
مقتل 3 جنود إسرائيليين في قطاع غزة.. والاحتلال يفعل إجراء هانيبال
بحبك ياكينج.. تامر حسني يعلق على صورته مع محمد منير
منتخب رجال السلة يفوز على كوت ديفوار وديًا استعدادًا لبطولة الأفروباسكت
لوكا مودريتش يختار قميصه مع ميلان الإيطالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فخور بيك.. محمد منير يوجه رسالة لـ تامر حسني

محمد منير - تامر حسني
محمد منير - تامر حسني
قسم الفن

رد الكينج محمد منير، على رسالة الفنان تامر حسني، له بعد طرح كليب الذوق العالي الذي يجمعهما. 

وقال محمد منير في رسالته عبر انستجرام وفيسبوك: «تامر حسني .. كنت شاهد علي رحلة نجاحك من أول مشاركة في البوم (ليه يا دنيا الواحد) ، النهارده انا فخور بيك كـنجم كبير في عالمنا الفني». 

جاء ذلك بعدما كتب تامر حسني رسالة إلى محمد منير، عبر فيسبوك و إنستجرام، قال فيها: «كلمتين من قلبي في حق الفنان الأسطوري محمد منير، بعيداً عن إنه أخويا الكبير وحُبُّه في قلبي عشق لا ينتهي، غنائي مع الكينج محمد منير بمثابة جايزة كبيرة لمشواري الفني، بحبك يا منير». 

كليب الذوق العالي 

صور الفنان تامر حسنى مع الكينج محمد منير ديو غنائي يجمع بينهما بعنوان “ذوقك العالى”، وذلك على طريقة الفيديو كليب.

أغنية “الذوق العالى” للمطربين محمد منير وتامر حسنى من كلمات تامر حسين وألحان محمد رحيم.

وتم تصوير جزء من الفيديو كليب داخل منزل محمد منير.

محمد منير - أغنية ملامحنا

من جهة أخرى، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية محمد منير “ملامحنا”، في منتصف شهر يونيو، تزامنا مع موسم الصيف. 

وظهر الكينج محمد منير وهو يجلس على كرسي، وفى بداية البرومو ظهرت صورة له وهو فى مرحلة الشباب.

ألبوم محمد منير

يستعد الفنان محمد منير خلال الأيام القليلة المقبلة لطرح أغانى ألبومه الجديد بعد الانتهاء من جميع مراحله وتسليمه الى شركة روتانا المنتجة للألبوم. 

ألبوم محمد منير الجديد

تأتى هذه الأغنية بعد فترة انتظار طويلة من جمهور الكينج، ومن المقرر ان يعود محمد منير بقوة إلى الساحة الغنائية بالألبوم خلال صيف 2025.

الألبوم يَعد واحدًا من أبرز الأعمال الموسيقية لهذا العام، خاصة مع التنوع الكبير في فريق العمل، ودمج الخبرات القديمة مع الطاقات الجديدة.

ألبوم تامر حسني 

يستعد الفنان تامر حسني، لطرح ألبومه الجديد الذي يحمل اسم لينا معاد، بعد غد الثلاثاء 15 يوليو، بعدما قام بتأجيله بسبب انقطاع الانترنت في عدة مناطق بسبب حريق سنترال رمسيس مؤخرا. 

ويضم ألبوم تامر حسني، الجديد «لينا معاد» 15 أغنية طرح منها: (حلال فيك، وحبيبي تقلان، والمقص مع رضا البحراوي، بالإضافة "ملكة جمال الكون" مع المطرب الشامي).

محمد منير الكينج محمد منير تامر حسني الفنان تامر حسني كليب الذوق العالي ألبوم محمد منير ألبوم تامر حسني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي 2025| 3 أيام عطلة متوقعة.. وهذا الموعد الرسمي

صورة موضوعية

أثناء عرض استعراضي.. وفاة لاعب «فلاي بورد» بأحد منتجعات الغردقة

الدائرة السادسة بمحكمة جنايات أسيوط

المشدد 3 سنوات لـ كهربائي تسبب في صعق لص أثناء محاولته سرقة تروسيكل بأسيوط

الدواجن

هبطت 40 جنيها| لماذا انخفضت أسعار الدواجن بالأسواق.. وهل سترتفع؟

موعد افتتاح حديقة الحيوان

موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً.. سعر التذكرة كام؟

هؤلاء يحصلون على 10300 جنيه.. موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

هؤلاء يصرفون 10300 جنيه.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

ارشيفيه

أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 14 يوليو 2025

الدبلومات الفنية 2025

لطلاب الدبلومات الفنية 2025 .. شروط القبول بالكليات والمعاهد

ترشيحاتنا

الانبا كاراس

كنيسة السيدة العذراء بمطروح تحتفل بحفل تنصيب الانبا كاراس اسقف مطروح والخمس مدن الغربية

قافلة بيطرية مجانية

علاج 2770 حيوانًا وطائرًا في قافلة بيطرية مجانية بكفر الشيخ .. صور

الشرقية

محافظ الشرقية يُقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني الزراعي

بالصور

احمي بيتك من الكارثة.. 6 نصائح ذهبية لتفادي حرائق الصيف والماس الكهربائي

6 نصائح ذهبية لتفادي حرائق الصيف والماس الكهربائي
6 نصائح ذهبية لتفادي حرائق الصيف والماس الكهربائي
6 نصائح ذهبية لتفادي حرائق الصيف والماس الكهربائي

كافيوست.. قهوة بنكهة الجبن تذهل العالم وتخطف الأضواء في السويد

كافيوست.. قهوة بنكهة الجبن تذهل العالم وتخطف الأضواء في السويد
كافيوست.. قهوة بنكهة الجبن تذهل العالم وتخطف الأضواء في السويد
كافيوست.. قهوة بنكهة الجبن تذهل العالم وتخطف الأضواء في السويد

بعد شائعة وفاتها.. رومي القحطاني تشعل السوشيال ميديا برسالة شديدة اللهجة

بعد شائعة وفاتها.. رومي القحطاني تشعل السوشيال ميديا بـ 16 صورة ومعلومة لا تعرفها عنها
بعد شائعة وفاتها.. رومي القحطاني تشعل السوشيال ميديا بـ 16 صورة ومعلومة لا تعرفها عنها
بعد شائعة وفاتها.. رومي القحطاني تشعل السوشيال ميديا بـ 16 صورة ومعلومة لا تعرفها عنها

وزير الثقافة يفتتح المقر الجديد لجمعية المؤلفين والملحنين

جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين (ساسيرو)
جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين (ساسيرو)
جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين (ساسيرو)

فيديو

باسم ياخور

قالوا عني مغـ.ـتـ.ـصب وتعرضت لتهديدات مباشرة.. باسم ياخور يكشف أسراره

المتهم

لسيره عكس الاتجاه على الدائرى.. ضبط سائق سيارة نقل

المتهم

القبض على عامل ارتكب أفعالا خادشة للحياء بطريق الإسماعيلية| فيديو

تامر حسني

أحسن فيديو .. تامر حسني يطلق مسابقة بمناسبة ألبومه الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحلمت بيه !!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: أمينة التي يعرفها الجميع

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حين كانت أم كلثوم تغني في الصالة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رحلة حسن عبد الحميد من الصعيد إلى الخلود

المزيد