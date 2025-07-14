فخور بيك.. محمد منير يوجه رسالة لـ تامر حسني

رد الكينج محمد منير، على رسالة الفنان تامر حسني، له بعد طرح كليب الذوق العالي الذي يجمعهما.

وقال محمد منير في رسالته عبر انستجرام وفيسبوك: «تامر حسني .. كنت شاهد علي رحلة نجاحك من أول مشاركة في البوم (ليه يا دنيا الواحد) ، النهارده انا فخور بيك كـنجم كبير في عالمنا الفني».

جاء ذلك بعدما كتب تامر حسني رسالة إلى محمد منير، عبر فيسبوك و إنستجرام، قال فيها: «كلمتين من قلبي في حق الفنان الأسطوري محمد منير، بعيداً عن إنه أخويا الكبير وحُبُّه في قلبي عشق لا ينتهي، غنائي مع الكينج محمد منير بمثابة جايزة كبيرة لمشواري الفني، بحبك يا منير».

كليب الذوق العالي

صور الفنان تامر حسنى مع الكينج محمد منير ديو غنائي يجمع بينهما بعنوان “ذوقك العالى”، وذلك على طريقة الفيديو كليب.

أغنية “الذوق العالى” للمطربين محمد منير وتامر حسنى من كلمات تامر حسين وألحان محمد رحيم.

وتم تصوير جزء من الفيديو كليب داخل منزل محمد منير.

محمد منير - أغنية ملامحنا

من جهة أخرى، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية محمد منير “ملامحنا”، في منتصف شهر يونيو، تزامنا مع موسم الصيف.

وظهر الكينج محمد منير وهو يجلس على كرسي، وفى بداية البرومو ظهرت صورة له وهو فى مرحلة الشباب.

ألبوم محمد منير

يستعد الفنان محمد منير خلال الأيام القليلة المقبلة لطرح أغانى ألبومه الجديد بعد الانتهاء من جميع مراحله وتسليمه الى شركة روتانا المنتجة للألبوم.

ألبوم محمد منير الجديد

تأتى هذه الأغنية بعد فترة انتظار طويلة من جمهور الكينج، ومن المقرر ان يعود محمد منير بقوة إلى الساحة الغنائية بالألبوم خلال صيف 2025.

الألبوم يَعد واحدًا من أبرز الأعمال الموسيقية لهذا العام، خاصة مع التنوع الكبير في فريق العمل، ودمج الخبرات القديمة مع الطاقات الجديدة.

ألبوم تامر حسني

يستعد الفنان تامر حسني، لطرح ألبومه الجديد الذي يحمل اسم لينا معاد، بعد غد الثلاثاء 15 يوليو، بعدما قام بتأجيله بسبب انقطاع الانترنت في عدة مناطق بسبب حريق سنترال رمسيس مؤخرا.

ويضم ألبوم تامر حسني، الجديد «لينا معاد» 15 أغنية طرح منها: (حلال فيك، وحبيبي تقلان، والمقص مع رضا البحراوي، بالإضافة "ملكة جمال الكون" مع المطرب الشامي).