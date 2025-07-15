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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تامر حسني وقمر لأول مرة في أغنية الأنوثة الطاغية

تامر حسني وقمر
تامر حسني وقمر
يارا أمين

كشف الفنان تامر حسني عن تعاونه لأول مرة مع الفنانة اللبنانية قمر، في أغنية جديدة بعنوان “طاغية الأنوثة” من ألبوم “لينا معاد”.

ونشر جزءا تشويقيا من الأغنية عبر حسابه الخاص بموقع إنستجرام.

وكشف الفنان تامر حسني، عن موعد طرح ألبومه الجديد بناءً على طب جمهوره.

وكتب تامر حسني عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: "فتحولي عينكم كده  و استعدوا جداً، استجابة لطلبكم إن شاء الله سيتم إصدار ألبوم “لينا معاد” بشكل كامل يوم ١٠ شهر ٧ القادم  أوامر يا حبايب قلبي".

تفاصيل ألبوم تامر حسني 

ويضم ألبوم تامر حسني، الجديد «لينا معاد» 15 أغنية طرح منها: (حلال فيك، وحبيبي تقلان، والمقص مع رضا البحراوي، بالإضافة "ملكة جمال الكون" مع المطرب الشامي).

تامر حسني قمر طاغية الأنوثة لينا معاد إنستجرام

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