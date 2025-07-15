تامر حسني وقمر لأول مرة في أغنية الأنوثة الطاغية

كشف الفنان تامر حسني عن تعاونه لأول مرة مع الفنانة اللبنانية قمر، في أغنية جديدة بعنوان “طاغية الأنوثة” من ألبوم “لينا معاد”.

ونشر جزءا تشويقيا من الأغنية عبر حسابه الخاص بموقع إنستجرام.

وكشف الفنان تامر حسني، عن موعد طرح ألبومه الجديد بناءً على طب جمهوره.

وكتب تامر حسني عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: "فتحولي عينكم كده و استعدوا جداً، استجابة لطلبكم إن شاء الله سيتم إصدار ألبوم “لينا معاد” بشكل كامل يوم ١٠ شهر ٧ القادم أوامر يا حبايب قلبي".

تفاصيل ألبوم تامر حسني

ويضم ألبوم تامر حسني، الجديد «لينا معاد» 15 أغنية طرح منها: (حلال فيك، وحبيبي تقلان، والمقص مع رضا البحراوي، بالإضافة "ملكة جمال الكون" مع المطرب الشامي).