أحسن فيديو .. تامر حسني يطلق مسابقة بمناسبة ألبومه الجديد

أعلن تامر حسني عن إطلاق مسابقة عبر حسابه على انستجرام لأحسن فيديو، يتم تصويره بواسطة جمهوره أثناء ترديدهم أحدث أغانيه من ألبومه الجديد، والمقرر طرحه خلال أيام.

وكتب تامر عبر حسابه على انستجرام :" من أول يوم لنزول ألبوم (لينا معاد)، هنعمل طريقة جديدة في التعامل، تقديرًا لفيديوهاتكم.. زي ما بدعم المواهب، أنا هدعم الفيديوهات المميزة بشكل عام.. هيكون فيه أنواع من الفوز كل أسبوع، يعني كل أسبوع هتختار إدارة السوشيال ميديا عندي أحسن فيديو معمول، بشرط إنه يكون على الأغاني الجديدة، وهياخد لقب فيديو الأسبوع”.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو التالي