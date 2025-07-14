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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حماقي والشامي.. تعرف على حفلات "ليالي مراسي" في شهر أغسطس

محمد حماقي
محمد حماقي
قسم الفن

أعلن مهرجان مراسي "ليالي مراسي" الذي يقام برعاية مراسي البحر الأحمر، جدول حفلاته في شهر أغسطس المقبل.


ويقدم الليلة الأولى من حفلات شهر أغسطس المطرب اللبناني راغب علامة وأيضًا المطربة الشعبية أمينة وذلك يوم السبت الموافق 2 أغسطس.


بينما يقدم المطرب الكويتي الكبير نبيل شعيل حفله يوم السبت 9 أغسطس المقبل بقيادة المايسترو مدحت خميس، والفقرة الثانية مع النجم الشعبي محمود الليثي.


بينما يقدم المطرب السوري الشهير الشامي، حفلًا يوم السبت 23 أغسطس على مسرح مهرجان مراسي.

ويختتم جدول حفلات مهرجان مراسي "ليالي مراسي" في شهر أغسطس، مع النجمين نانسي عجرم ومحمد حماقي يوم السبت الموافق 30 أغسطس.


يذكر أن مهرجان مراسي "ليالي مراسي" يستضيف عددًا من نجوم الغناء في الوطن العربي في حفلات مختلفة تقدم بمواصفات عالمية متميزة تتناسب مع الأجواء الصيفية.

محمد حماقي ليالي مراسي حفلات الساحل

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