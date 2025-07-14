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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

غدا.. مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الخامسة من مهرجان She Arts

هي للفنون
هي للفنون
نجلاء سليمان

يقام الثلاثاء، مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل الدورة الخامسة من مهرجان "هي الفنون – She Arts"، أول مهرجان دولي في المنطقة العربية مخصص لدعم وتمكين المرأة في الفنون، الذي يقام في الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر 2025، تحت رعاية وزارة الثقافة، وبمشاركة واسعة من فنانات محليات ودوليات يمثلن مختلف أشكال الإبداع الفني.


ويقام المهرجان هذا العام في ثلاث أماكن رئيسية: القاهرة، الإسكندرية، والعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تستضيف مجموعة متنوعة من العروض الفنية والورش والفعاليات الثقافية التي تسلط الضوء على الإنجازات المستمرة للمرأة في المشهد الفني العالمي.
نحتفي في كل دورة بإنجازات نساء حوّلن الفن إلى رسالة تغيير وإلهام.
تستقبل نسخة هذا العام فنانات من مصر، البرازيل، إيطاليا، المجر، ألمانيا، فرنسا، فلسطين، السودان، إسبانيا، ولبنان، بحضور متوقع يتجاوز 15,000 شخص من مختلف الفئات.
ويشمل البرنامج الغني للمهرجان حفلات موسيقية، عروضًا سينمائية، عروض رقص ومسرح، معرضًا فنيًا، بازار للحرف اليدوية، ورش عمل، معرض تصوير فوتوغرافي، بالإضافة إلى مسابقة موسيقية تقام بالتعاون مع إذاعتي "نجوم إف إم" و"نايل إف إم".
ويمثل هذا التنوع انعكاسًا حقيقيًا لرؤية المهرجان في احتضان مختلف أشكال الفنون التي تعبّر بها النساء عن أنفسهن وتجاربهن حول العالم.



وتعليقًا على انطلاق الدورة الخامسة، صرحت نيفين قناوي، مؤسسة ومديرة المهرجان، قائلة:
"نؤمن أن المرأة ليست فقط جزءًا من المشهد الفني، بل هي من صانعيه الأساسيين، ودورها لا يقل أهمية في تشكيل الحراك الثقافي والإبداعي حول العالم. يواصل المهرجان التزامه بمنح النساء منصة للتعبير، والتأثير، وتحقيق التقدير المستحق."
وأضافت قناوي:
"كل عام نشهد تزايدًا في عدد المشاركات من فنانات من مختلف الدول والخلفيات، وهو دليل على أن العالم بحاجة دائمة لسماع صوت المرأة من خلال الفنون."
 

هي للفنون مهرجان هي للفنون She Arts

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غدا.. مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الخامسة من مهرجان She Arts

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