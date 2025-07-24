رامي راضوان ينشر صورة لبوستر فيلم روكي الغلابة مع دنيا وكايلا

شارك الإعلامي رامي رضوان متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، البوستر الدعائي الأول لفيلم “روكي الغلابة”، والذي تخوض بطولته زوجته النجمة دنيا سمير غانم، بمشاركة ابنتهما الطفلة كايلا.

وظهرت دنيا وكايلا على البوستر بملامح قوية، تماشيًا مع طبيعة الفيلم الذي يجمع بين الكوميديا والأكشن، في أول تجربة تمثيلية لكايلا على الشاشة.

وعلق رامي على الصورة قائلًا: “ما شاء الله ولا قوة إلا بالله.. ادعولي”، في إشارة إلى دعمه الكامل لعائلته في هذه التجربة الفنية المميزة.

فيلم “روكي الغلابة”، من بطولة دنيا سمير غانم، ومحمد ممدوح، ومحمد ثروت، ومحمد رضوان، وسلوى عثمان، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف أبرزهم أحمد سعد، وأوس أوس، والعمل من تأليف كريم يوسف، أحمد الجندي، ندى عزت، إنتاج محمد أحمد السبكي، وإخراج أحمد الجندي.





