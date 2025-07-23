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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بحضور أبطاله.. العرض الخاص لفيلم روكي الغلابة 30 يوليو

روكي الغلابة
روكي الغلابة
قسم الفن

يقام العرض الخاص لفيلم روكي الغلابة يوم 30 يوليو الجاري في أحد المولات بحضور أبطاله وصناعه.

احتلت دنيا سمير غانم المركز الأول بفيلم "روكي الغلابة" وذلك بعد طرح البرومو الرسمي للعمل الذي احتل رقم واحد علي قائمة الأكثر مشاهده عاليوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي "روكي الغلابة" من بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، محمد رضوان، وسلوى عثمان، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد سعد وأوس أوس وغيرهم العديد ، والعمل من تأليف كريم يوسف وإنتاج محمد أحمد السبكي وإخراج أحمد الجندي.

وتدور أحداث روكي الغلابة، في إطار اجتماعي كوميدي، تجسد النجمة دنيا سمير غانم خلاله شخصية فتاة فلاحة تمارس الملاكمة وهي البودي الجارد الخاص بـالنجم محمد ممدوح الذي يشاركها بطولة الفيلم، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية.

روكي الغلابة دنيا سمير غانم محمد ممدوح

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