تجديد مسلسل Wednesday لموسم ثالث على نتفليكس

كشفت مجلة فاريتي أن مسلسل Wednesday قد تم تجديده رسميًا لموسم ثالث عبر منصة نتفليكس، وذلك قبل عرض الموسم الثاني المنتظر في أغسطس 2025.

يُعد مسلسل Wednesday الذي تؤدي بطولته جينا أورتيجا، من أنجح المسلسلات الناطقة بالإنجليزية على نتفليكس على الإطلاق، حيث حقق أرقامًا قياسية من حيث عدد المشاهدات حول العالم.

وقد دفع هذا النجاح الباهر نتفليكس إلى اتخاذ قرار التجديد دون انتظار تقييمات الموسم الثاني.

من المتوقع أن يبدأ تصوير الموسم الثالث في نوفمبر 2025 في ويكلو، أيرلندا، ويظهر هذا التحرك المبكر من نتفليكس ثقتها في قوة العمل وشعبيته المستمرة عالميًا.



سيعرض الموسم الثاني من المسلسل مقسمًا إلى جزأين، الجزء الأول 6 أغسطس، والجزء الثاني: 3 سبتمبر.



قصة المسلسل ستركز على تطور شخصية “وينزداي” في أكاديمية “نيفرمور”، حيث تواجه رؤى نفسية غامضة، وتسعى لإنقاذ صديقتها “إينيد” وسط مؤامرات خارقة للطبيعة.



من أبرز النجوم المشاركين في الموسم الجديد تتواجد ليدي جاجا، ستيف بوشيمي، كاثرين زيتا جونز، كريستوفر لويد، بيلي بايبر،لويس جوزمان.

نظرًا لأن التصوير يبدأ في نوفمبر 2025، فمن المرجح أن يتم عرض الموسم الثالث في أواخر عام 2026 أو أوائل 2027، حسب خطة الإنتاج.