حول حقوق التأليف.. نقابة المهن التمثيلية تتدخل لحل أزمة مسرحية "الخطة المثالية"

تدخلت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي لحل أزمة مفاجئة نشبت داخل كواليس المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ18، بعد خلاف حاد حول حقوق مؤلف مسرحية الخطة المثالية، الكاتب محمد السوري.

وعقد النقيب اجتماعًا عاجلًا ضم مخرج المسرحية محمد ناصر وعددًا من القائمين على العرض، وأسفر اللقاء عن التوصل لحل ودي، واعتذار رسمي من المخرج للمؤلف، مع الاتفاق على تقديم المسرحية على هامش المهرجان.

فاز عرض "الخطة المثالية" بجائزة أفضل عرض مسرحي في الدورة السابعة من "مواسم نجوم المسرح الجامعي"، التي ينظمها صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة تحت شعار (عودة الروح).

وشهد الحفل الختامي توزيع الجوائز من قبل المعماري حمدي السطوحي، مساعد وزير الثقافة ورئيس قطاع الصندوق، والمخرج خالد جلال، مؤسس المهرجان ورئيس قطاع المسرح، كما تم تكريم عدد من رموز المسرح الجامعي الذين حققوا حضوراً فنياً بارزاً، هم: المخرج أسامة رؤوف، تامر كرم، محمد عبد الخالق، الفنان تامر نبيل، أمير صلاح الدين، والمخرج ناصر عبد المنعم.

وتضمن الحفل تكريم اسم الفنان الراحل سليمان عيد، وتسلم نجله الدرع التكريمي، كما تم تكريم اسم الطالب يوسف خطاب، المشارك في دورات سابقة، والفائز بجائزة أفضل ممثل دور ثانٍ في الدورة الخامسة.