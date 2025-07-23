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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بمشاركة نجله .. محمد رمضان يطرح "الواد طالع لأبوه".. فيديو

محمد رمضان
محمد رمضان
قسم الفن

طرح الفنان محمد رمضان أغنية "الواد طالع لأبوه" بمشاركة ابنه بعد انتهاء أزمته القضائية التي شغلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك بعد أيام من طرح الفنان محمد رمضان أغنيته الجديدة "ايه يا قلبي" من كلمات مصطفى حدوته وألحان تاج ويعتبرها أغنية صيفية.


وتصدر  محمد رمضان ترند موقع “يوتيوب” مرة جديدة من خلال أحدث كليباته “عضمضم”، ليُكمل ثلاثية بصرية مميزة جمعته بالمخرج ومصمم الكليبات محمد يوسف “ديكس”، بعد “الجو حلو” و”أنا أنت”.


وكشف محمد يوسف “ديكس”، مصمم ومخرج الكليبات الثلاثة، أن التجربة اعتمدت بالكامل على تقنيات متطورة في التصميم والإنتاج، هي : المؤثرات البصرية (VFX)، الرسوم ثلاثية الأبعاد (3D CGI)، و الذكاء الاصطناعي (AI) .


وأوضح “ديكس” أنه تم إنشاء مجسّم رقمي خاص بالنجم محمد رمضان، يُستخدم كأداة مرنة في تنفيذ المشاهد والخدع البصرية، ما يتيح إمكانية إنتاج مشاهد خيالية دون الحاجة إلى تصوير تقليدي.


وأشار “ديكس” إلى أن البرامج المستخدمة شملت أدوات متقدمة مثل: Cinema 4D, Substance 3D، Adobe Photoshop، والـ comfyui كل هذه العناصر جرى دمجها لتقديم صورة فنية مختلفة، تسرد قصة بصرية تتجاوز الشكل إلى الإحساس، خاصةً في كليب “أنا أنت”، الذي وصفه ديكس بأنه “قصة من المستقبل تُروى بلغة التكنولوجيا”، مشيرًا إلى إنه كان حريصًا على وجود فكرة مختلفة لكل لكليب خصوصًا لتزامن الـ 3 في نفس الوقت.

وعن التعاون مع محمد رمضان، أكد ديكس أن العلاقة بينهما تتسم بالتفاهم والثقة، مضيفًا: “محمد رمضان نجم حقيقي، يتقبل الأفكار ويخوض التجربة دون تردد، وهو ما يجعل النتيجة دائمًا مبهرة ومختلفة، ويشجع الصناع لأبتكار أفكار جديد في كل تعاون وكل كليب.


ورغم مرور أربعة أسابيع على طرح كليب “أنا أنت” (الشهير بجملته “أنا مافيا.. أنت هلهل”)، ما زالت الأغنية تتصدر ترند يوتيوب، متفوقة على عدد كبير من الأغاني والألبومات التي صدرت في نفس التوقيت.

يذكر أن الـ 3 كليبات  “الجو حلو”، “أنا أنت”، و”عضمضم”، أحدث أعمال النجم محمد رمضان، وجاءت بتوقيع المخرج محمد يوسف.

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