أحمد سعد يطلق أغنية شفتشي من الوش الثاني لألبوم بيستهبل

أطلق أحمد سعد، أغنية "شفتشي"، قبل قليل، عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، وهي الأغنية الثانية من الوش الثاني من ألبوم “بيستهبل”.

أغنية "شفتشي" من كلمات منة القيعي، ومن ألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع أحمد طارق يحيى، وجودت ونمراوي، ومكس هاني محروس، وماستر مازن مراد.



ويضم الوش الثاني من البوم "بيستهبل" أغنيات "بلونة واتحسدنا واتك اتك وحبيبي ياه ياه وشفتشي" وقرر أحمد سعد طرح أغنيات الوش الثاني اليوم بعد النجاح الكبير لأغاني الوش الأول وتصدر أغنياته التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في مصر وعدد من دول الوطن العربي والعالم وهي أغنيات "مكسرات وتاني وبطة وأخويا وبيستهبل".



كلمات أغنية شفتشي



الله .. مانا حلو و عادي أهو



الله

ما طلعت أنا هادي أهو



الله

دا انا رايق خالص أهو



يا تري

إيه جديد حاصل هناهو؟



الله

دانا دمي خفيف أهو



الله

البوز والهم اختفوا

أها…



كات فين المشكلة

لا دي واضحة

باينة زي الشمس ف عز الظهر أهو



مين لما مشي؟

قلبت شفتشي

والضحك بقي للركب والدنيا مشمشي



مين لما اختفي؟

راحت الشحتفة

ورحعنا لأيام الدلع والهنا والفرفشة



ها؟

مين لما مشي؟

قلبت شفتشي

والضحك بقي للركب والدنيا مشمشي



مين لما اختفي؟

راحت الشحتفة

ورحعنا لايام الدلع والهنا والفرفشة



الله

مزيكتي بقت مقسوم



الله

وطلعت بعيش اليوم



يا سلام

فيه تراوة جت هناهو؟



وفيه كلام

علي راحة بال اهو



الله

ما الناس أقدام أهو

تؤ الله

طرت أنا قدام أهو

الله

دا أنا مبسوط جدا أهو

ياتري

ايه جديد حاصل هناهو؟



مين لما مشي؟

قلبت شفتشي

والضحك بقي للركب والدنيا مشمشي



مين لما اختفى؟

راحت الشحتفة

ورحعنا لايام الدلع والهنا والفرفشة



ها؟

مين لما مشي؟

قلبت شفتشي

والضحك بقى للركب والدنيا مشمشي



مين لما اختفى؟

راحت الشحتفة

ورجعنا لأيام الدلع والهنا والفرفشة