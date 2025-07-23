قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد الإعلان عن حركة تنقلات الشرطة 2025 بالأسماء .. تفاصيل
الصحة الفلسطينية: المجاعة تهدد أرواح مئات الآلاف في غزة
اشتراكات المترو 2025 .. إليك تفاصيل الأسعار الشهرية والربع سنوية والسنوية لكل فئة
تكليفات الرئيس.. الحكومة تكرم شهيدًا وتخصص أراضٍ لإنشاء محطات تحلية مياه البحر
طارت من فوق الكوبري.. سقوط سيارة نقل من أعلى الدائري الإقليمي بالعياط |شاهد
مبلغ ضخم .. باريس سان جيرمان يرفع عرضه لضم نجم الدوري الإنجليزي
الوزراء: تعديل برامج جامعات المعرفة الدولية وتخصيص أراضٍ صناعية بالمنوفية والإسكندرية
أذكار المساء.. 7 أدعية تمنحك الصبر والطمأنينة
بعد طلب إحالتها للنيابة.. مها الصغير في صالون تجميل
أبو شامة: مصر تشكل حائط صد حقيقي أمام مشاريع التهجير الإسرائيلي في غزة
مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 أدبي المرحلة الأولى.. كليات تبدأ من 68%
صرف المطربة رحمة عصام من النيابة في واقعة مشادة كلامية بالشرقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

المؤلف الموسيقي هشام خرما يطلق ألبومه الجديد أُفُق «UFUQ»

بوستر ألبوم هشام خرما
بوستر ألبوم هشام خرما
قسم الفن

أعلن المؤلف الموسيقي هشام خرما عن إطلاق ألبومه الجديد أُفُق (UFUQ) ابتداءً من 23 يوليو عبر جميع المنصات الموسيقية، ويضم الألبوم 10 أعمال موسيقية متنوعة تجمع بين الأغاني والمقطوعات الموسيقية، التي تمزج بين الموسيقى الشرقية والغربية (الفيوجن)، لتقدم إحساسًا روحانيًا أصيلًا، وفي الوقت نفسه صوتًا حداثيًا وعصريًا.

يفتتح خرما ألبوم أُفُق (UFUQ) بالمقطوعة الموسيقية Awakening التي تكشف تدريجيًا عن روح الألبوم، من الانفتاح إلى الصحوة إلى الأفق وما بعد الأفق، ثم تأتي المقطوعة أُفُق (UFUQ) التي تحمل اسم الألبوم وهي عبارة عن موسيقى أوركسترالية ومزيج من الآلات الشرقية بتوزيع جديد وأصوات غير معهودة تمامًا. وبعد حوالي عام ونصف من تقديم المقطوعة في حفلاته، يقدم خرما المقطوعة "Move on" بتوزيع أحدث وأطول نسبيًا، لتكون مفاجأة الألبوم لجمهوره.

ويتعاون خرما في الألبوم مع مطربين من مختلف أنحاء العالم في أغاني تعبر عن ثقافات متعددة، ففي المقطوعة الفرنسية "Le Silence"، يتعاون خرما مع المطربة إيليم، وبالإضافة إلى ذلك، يضم الألبوم الأغنية الصوفية "أيها القلب" بالتعاون مع المطربة المغربية أميمة جعواني، التي يمزج فيها خرما بين الآلات الشرقية والأوركسترا، والأغنية الإنجليزية "Runaway" بالتعاون مع المطربة أليساندرا كوتا، التي تتسم بروح الفرح العفوية، ثم تأتي مقطوعة "مدار" التي يمزج فيها بين الآلات الشرقية والكمان الهندي وفلوت البامبو الهندي، ليقدم مقطوعة بها روح سينمائية مثيرة وجذابة، بالإضافة إلى مقطوعة "Rhythms of Gaia" التي تمزج بين الإيقاع الموسيقي الإفريقي مع الكمان والأوركسترا.

كذلك يضم الألبوم مقاطع فيديو موسيقية، وهي "Skyline"، التي صورها في منتجع سياحي بالبحر الأحمر، وهي تجمع بين البيانو والموسيقى الإلكترونيك والأوركسترا، بالإضافة إلى مقطوعة Pathways التي تم تصويرها في الأهرامات بالجيزة، وهي تجمع بين البيانو والموسيقى الإلكترونيك والرباعية الوترية (⁠String Quartet)، ومن المقرر أن يتم تصوير مجموعة أخرى من المقاطع الموسيقية في الألبوم.

ويمثل أُفُق (UFUQ) عودة منتظرة لخرما لعالم الألبومات الموسيقية، منذ ألبومه السابق "كُن" في عام 2019، ويعلق خرما على ذلك قائلًا "طوال هذه السنوات الـ6 كنت أقوم بالتجريب عن طريق مزج أصوات مختلفة قد لا تربط بينهم أي علاقة، لكن مع التجريب تكتشف آفاقًا أوسع لم تكن لتكتشفها، وقد يكون هذا هو السبب الذي جعلني أطلق على الألبوم اسم أُفُق (UFUQ)، فهو رحلة تأخذ المستمعين إلى أُفُق أوسع وأكثر رحابة، حيث أجمع أصواتًا ومؤثرات صوتية جديدة، وأتعاون في الألبوم مع مطربين من جميع أنحاء العالم، لنأخذ المستمعين في رحلة مليئة بالمفاجآت أكثر عمقًا ومرحًا وانطلاقًا في الوقت نفسه!"

وفي السنوات الماضية، حافظ خرما على حضوره الفني من خلال مجموعة من التراكات السينجل والتعاونات المتنوعة مع عدد من الفنانين والمغنيين، والتي لاقت صدى واسعاً لدى الجمهور وفي الحفلات.

ويُعد "أُفُق" نقلة جديدة في مشوار خرما الموسيقي، حيث يحمل رؤية فنية أوسع وأكثر انفتاحًا على ثقافات متعددة، مع الحفاظ على البصمة الخاصة التي تميز أعماله، حيث يتعاون خرما في هذا الألبوم مع موسيقيين من مختلف أنحاء العالم، كما قام بتسجيل الموسيقى أيضًا في دول مختلفة.


 

هشام خرما موسيقار ومنتج ومدير فني ومؤثر اجتماعي، وُلد ونشأ في القاهرة، وعاش بين ميامي وهامبورغ ودبي. شغف خرما الأساسي يتمثل في خلق موسيقى فيوجن مختلفة مُلهِمة وراقية، تمزج بين كل الأنماط والأصوات العصرية في هذا العالم، هذا بالإضافة إلى الميل نحو التجريب وكسر المألوف عبر استكشاف أصوات جديدة والتعاون مع موسيقيين من مختلف أنحاء العالم.

خرما حاصل على البكالوريوس في علوم الحاسب من الجامعة الأمريكية ، وقبل أن يبدأ رحلته الموسيقية، تمثل نشاط خرما الأساسي في مجال الإعلانات، كمدير فني وإبداعي في جعبته العديد من الجوائز الدولية والمحلية.

في 2016، بدأ خرما في إحياء الحفلات الموسيقية في مواقع أثرية وتاريخية مثل الأهرامات والقلعة بالقاهرة، ومعبد حتشبسوت بالدير البحري بالأقصر، ومانشن هاوس في لندن.

أطلق خرما العديد من الألبومات الموسيقية والمقطوعات الفردية، من بينها ألبوم First Voyage (الرحلة الأولى) بالتعاون مع فيرجن ميجاستور وHybrid Records، وأرابيسك مع سوني ميوزيك بالتعاون مع كلٍ من الموسيقار العالمي الفائز بالجرامي ياني، وكان أتيلا، ومؤخرًا أطلق خرما الألبوم الموسيقي الجديد أُفُق (UFUQ) الذي يتكون من 10 مقطوعات موسيقية، تتسم بموسيقى الفيوجن، ويعتبر خرما هو الشريك الموسيقي لكل من نورد كيبوردز وكاسيو ميوزيك في الشرق الأوسط وإفريقيا.

لدى خرما نشاط بارز في تأليف الموسيقى التصويرية للأفلام والمسلسلات، بدءً بمسلسل النهاية، مروراً بعدد من الأعمال، أحدثها مسلسل سوتس بالعربي، كما قام خرما بتأليف موسيقى الفعاليات الدولية، مثل منتدى شباب العالم، ومؤتمر المناخ Cop27 في شرم الشيخ، والنسخة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما، والأغنية الرسمية لبطولة العالم في الشيش، وحفل استقبال النادي الأهلي لكأس العالم للأندية.

ويمتلك خرما مشروعًا موسيقيًا خاصًا يحمل اسم "ساوند سكيب"، وهو مشروع يحتفي بالمعالم السياحية العالمية من خلال مقطوعات ومقاطع فيديو موسيقية يكشفان الجمال والتاريخ في هذا المعالم، وتضمن هذا المشروع معالم سياحية مصرية مثل الأهرامات والجونة، وعالمية مثل المغرب وآيسلندا، وحفلات تفاعلية مباشرة مع الجمهور مثل حفلات جزيرة بيوض بالغردقة وسوما باي والساحل الشمالي.

هشام خرما ألبوم هشام خرما مؤلفات موسيقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطب 93.17% والهندسة 88.65%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17% والهندسة 88.65%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 مرحلة أولى علمي وأدبي بالنسبة المئوية

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب علمي علوم .. كليات تقبل من 70% في تنسيق الجامعات

الثانوية العامة

7 كليات يطلبها سوق العمل ووظائفها الأعلى أجرًا.. لطلاب الثانوية العامة 2025

تأخير الساعة 60 دقيقة إلى 11 مساءً.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة إلى 11 مساءً.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

مصروفات الجامعات الأهلية 2025

من بينها القاهرة وحلوان.. ننشر مصروفات الجامعات الأهلية لطلاب الثانوية العامة 2025

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 أدبي المرحلة الأولى.. كليات تبدأ من 68%

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 أدبي المرحلة الأولى.. كليات تبدأ من 68%

ترشيحاتنا

مترو الأنفاق

النقل تكشف أحدث صور لتنفيذ مشروع مترو الإسكندرية

جنين - ارشيفية

المغشوش منها يدمرالجنين ويسب تشوهات .. تحذير من تشغيلات مقلدة من حقن Rh

تنسيق الجامعات 2025

تحليل مفصل لأرقام تنسيق الجامعات 2025..مفاجآت في أعداد قبول كليات الطب

بالصور

اقتصادية وموفرة.. سيارة شيفروليه الرياضية 2026 الجديدة

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

في عز الصيف.. اعرف الطرق الطبيعية لعلاج حروق الشمس

حروق الشمس
حروق الشمس
حروق الشمس

بتعليق صريح.. رئيس شركة كورفيت يسكت شائعات السيارات الكهربائية

شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت

بحضور تامر عبدالمنعم والسفير المصري باليابان.. فرقة رضا تبهر حضور الاكسبو 2025

تامر عبد المنعم وفرقة رضا
تامر عبد المنعم وفرقة رضا
تامر عبد المنعم وفرقة رضا

فيديو

سوزي الاردنية

نجحت بمجهودي.. سوزي الاردنية تكشف عن نتيجتها في الثانوية العامة

وزير الدفاع و يكرم أبطال القوات المسلحة المحققين للإنجازات الرياضية المحلية والدولية

وزير الدفاع يكرم أبطال القوات المسلحة المحققين للإنجازات الرياضية المحلية والدولية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المهندس عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ..تكنولوجيا تحجب أسرارها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

المزيد