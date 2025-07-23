المؤلف الموسيقي هشام خرما يطلق ألبومه الجديد أُفُق «UFUQ»

أعلن المؤلف الموسيقي هشام خرما عن إطلاق ألبومه الجديد أُفُق (UFUQ) ابتداءً من 23 يوليو عبر جميع المنصات الموسيقية، ويضم الألبوم 10 أعمال موسيقية متنوعة تجمع بين الأغاني والمقطوعات الموسيقية، التي تمزج بين الموسيقى الشرقية والغربية (الفيوجن)، لتقدم إحساسًا روحانيًا أصيلًا، وفي الوقت نفسه صوتًا حداثيًا وعصريًا.

يفتتح خرما ألبوم أُفُق (UFUQ) بالمقطوعة الموسيقية Awakening التي تكشف تدريجيًا عن روح الألبوم، من الانفتاح إلى الصحوة إلى الأفق وما بعد الأفق، ثم تأتي المقطوعة أُفُق (UFUQ) التي تحمل اسم الألبوم وهي عبارة عن موسيقى أوركسترالية ومزيج من الآلات الشرقية بتوزيع جديد وأصوات غير معهودة تمامًا. وبعد حوالي عام ونصف من تقديم المقطوعة في حفلاته، يقدم خرما المقطوعة "Move on" بتوزيع أحدث وأطول نسبيًا، لتكون مفاجأة الألبوم لجمهوره.

ويتعاون خرما في الألبوم مع مطربين من مختلف أنحاء العالم في أغاني تعبر عن ثقافات متعددة، ففي المقطوعة الفرنسية "Le Silence"، يتعاون خرما مع المطربة إيليم، وبالإضافة إلى ذلك، يضم الألبوم الأغنية الصوفية "أيها القلب" بالتعاون مع المطربة المغربية أميمة جعواني، التي يمزج فيها خرما بين الآلات الشرقية والأوركسترا، والأغنية الإنجليزية "Runaway" بالتعاون مع المطربة أليساندرا كوتا، التي تتسم بروح الفرح العفوية، ثم تأتي مقطوعة "مدار" التي يمزج فيها بين الآلات الشرقية والكمان الهندي وفلوت البامبو الهندي، ليقدم مقطوعة بها روح سينمائية مثيرة وجذابة، بالإضافة إلى مقطوعة "Rhythms of Gaia" التي تمزج بين الإيقاع الموسيقي الإفريقي مع الكمان والأوركسترا.

كذلك يضم الألبوم مقاطع فيديو موسيقية، وهي "Skyline"، التي صورها في منتجع سياحي بالبحر الأحمر، وهي تجمع بين البيانو والموسيقى الإلكترونيك والأوركسترا، بالإضافة إلى مقطوعة Pathways التي تم تصويرها في الأهرامات بالجيزة، وهي تجمع بين البيانو والموسيقى الإلكترونيك والرباعية الوترية (⁠String Quartet)، ومن المقرر أن يتم تصوير مجموعة أخرى من المقاطع الموسيقية في الألبوم.

ويمثل أُفُق (UFUQ) عودة منتظرة لخرما لعالم الألبومات الموسيقية، منذ ألبومه السابق "كُن" في عام 2019، ويعلق خرما على ذلك قائلًا "طوال هذه السنوات الـ6 كنت أقوم بالتجريب عن طريق مزج أصوات مختلفة قد لا تربط بينهم أي علاقة، لكن مع التجريب تكتشف آفاقًا أوسع لم تكن لتكتشفها، وقد يكون هذا هو السبب الذي جعلني أطلق على الألبوم اسم أُفُق (UFUQ)، فهو رحلة تأخذ المستمعين إلى أُفُق أوسع وأكثر رحابة، حيث أجمع أصواتًا ومؤثرات صوتية جديدة، وأتعاون في الألبوم مع مطربين من جميع أنحاء العالم، لنأخذ المستمعين في رحلة مليئة بالمفاجآت أكثر عمقًا ومرحًا وانطلاقًا في الوقت نفسه!"

وفي السنوات الماضية، حافظ خرما على حضوره الفني من خلال مجموعة من التراكات السينجل والتعاونات المتنوعة مع عدد من الفنانين والمغنيين، والتي لاقت صدى واسعاً لدى الجمهور وفي الحفلات.

ويُعد "أُفُق" نقلة جديدة في مشوار خرما الموسيقي، حيث يحمل رؤية فنية أوسع وأكثر انفتاحًا على ثقافات متعددة، مع الحفاظ على البصمة الخاصة التي تميز أعماله، حيث يتعاون خرما في هذا الألبوم مع موسيقيين من مختلف أنحاء العالم، كما قام بتسجيل الموسيقى أيضًا في دول مختلفة.





هشام خرما موسيقار ومنتج ومدير فني ومؤثر اجتماعي، وُلد ونشأ في القاهرة، وعاش بين ميامي وهامبورغ ودبي. شغف خرما الأساسي يتمثل في خلق موسيقى فيوجن مختلفة مُلهِمة وراقية، تمزج بين كل الأنماط والأصوات العصرية في هذا العالم، هذا بالإضافة إلى الميل نحو التجريب وكسر المألوف عبر استكشاف أصوات جديدة والتعاون مع موسيقيين من مختلف أنحاء العالم.

خرما حاصل على البكالوريوس في علوم الحاسب من الجامعة الأمريكية ، وقبل أن يبدأ رحلته الموسيقية، تمثل نشاط خرما الأساسي في مجال الإعلانات، كمدير فني وإبداعي في جعبته العديد من الجوائز الدولية والمحلية.

في 2016، بدأ خرما في إحياء الحفلات الموسيقية في مواقع أثرية وتاريخية مثل الأهرامات والقلعة بالقاهرة، ومعبد حتشبسوت بالدير البحري بالأقصر، ومانشن هاوس في لندن.

أطلق خرما العديد من الألبومات الموسيقية والمقطوعات الفردية، من بينها ألبوم First Voyage (الرحلة الأولى) بالتعاون مع فيرجن ميجاستور وHybrid Records، وأرابيسك مع سوني ميوزيك بالتعاون مع كلٍ من الموسيقار العالمي الفائز بالجرامي ياني، وكان أتيلا، ومؤخرًا أطلق خرما الألبوم الموسيقي الجديد أُفُق (UFUQ) الذي يتكون من 10 مقطوعات موسيقية، تتسم بموسيقى الفيوجن، ويعتبر خرما هو الشريك الموسيقي لكل من نورد كيبوردز وكاسيو ميوزيك في الشرق الأوسط وإفريقيا.

لدى خرما نشاط بارز في تأليف الموسيقى التصويرية للأفلام والمسلسلات، بدءً بمسلسل النهاية، مروراً بعدد من الأعمال، أحدثها مسلسل سوتس بالعربي، كما قام خرما بتأليف موسيقى الفعاليات الدولية، مثل منتدى شباب العالم، ومؤتمر المناخ Cop27 في شرم الشيخ، والنسخة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما، والأغنية الرسمية لبطولة العالم في الشيش، وحفل استقبال النادي الأهلي لكأس العالم للأندية.

ويمتلك خرما مشروعًا موسيقيًا خاصًا يحمل اسم "ساوند سكيب"، وهو مشروع يحتفي بالمعالم السياحية العالمية من خلال مقطوعات ومقاطع فيديو موسيقية يكشفان الجمال والتاريخ في هذا المعالم، وتضمن هذا المشروع معالم سياحية مصرية مثل الأهرامات والجونة، وعالمية مثل المغرب وآيسلندا، وحفلات تفاعلية مباشرة مع الجمهور مثل حفلات جزيرة بيوض بالغردقة وسوما باي والساحل الشمالي.