قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصليب الأحمر الفلسطيني: الوضع الإنساني في غزة تجاوز مرحلة الكارثة بمراحل
رابع محطاته الإفريقية .. وزير الخارجية يتوجه إلى مالي ضمن لتعزيز التعاون ودعم الشراكة الاقتصادية والأمنية
توقيع عقدي تسوية استراتيجيين بحضور رئيس الوزراء لتعزيز الاستثمار وحل النزاعات
تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والنيجر.. رسالة رئاسية تؤكد عمق العلاقات والتعاون المشترك
محدش يعرفها.. مشروب غير متوقع يعالج متلازمة ما قبل الحيض
اتحاد الكرة يبحث مع وزارة التعليم المشاركة في بطولة كاف للمدارس
اتحاد الكرة يقرر تسليم 1500 كرة لأندية القسمين الثاني والثالث
مانشستر يونايتد يعزز هجومه بصفقة مميزة.. مبيومو يرتدي القميص الأحمر حتى 2030
فرحانة بيها.. بدرية طلبة تستعرض سيارتها الجديدة
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ سلسلة ورش حرفتك مهنتك لتأهيل الفتيات
من الفص إلى الزبدية.. ترتيب المانجو من الأغلى للأرخص بعد تراجع الأسعار المفاجئ
أحزان في بولاق على مايكل وروماني.. مدمن شابو هاجمهما بـ سيف وسط الشارع.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عيد ميلاد القمر.. ركين سعد تهنئ منة شلبي بعيد ميلادها

منة شلبي وركين سعد
منة شلبي وركين سعد
يارا أمين

حرصت الفنانة ركين سعد، على تهنئة زميلتها الفنانة منة شلبي بمناسبة عيد ميلادها، وقامت بنشر صورة تجمعهما سويًا عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وكتبت: “يوم مينجو، عيد ميلاد القمر، كل سنة وانتي طيبة حبيبتي ”.

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية خبر وفاة الفنانة زيزي مصطفى، والدة النجمة منة شلبي، بعد أن نشره الفنان جمال عبد الناصر عبر حسابه الرسمي، مستندًا إلى مصدر غير موثّق.

الخبر أثار حالة من القلق والحزن بين جمهور الفنانة، خاصة في ظل ما تردد مؤخرًا عن مرورها بوعكة صحية.

لكن بعد دقائق من انتشاره، عاد عبد الناصر واعتذر عن نشره، موضحًا أن المعلومة منقولة عن صفحة على فيسبوك ولم يتأكد من صحتها، وكتب: "أعتذر عن الخبر إذا لم يكن صحيحًا.. الخبر منقول عن صفحة (يا تلفزيون يا) بقلم أ. إنجي يوسف".

منة شلبي تعلق على خبر وفاة والدتها زيزي مصطفي  

ومن جانبها، أعربت الفنانة منة شلبي عن غضبها الشديد بعد تداول الخبر الذى كان بمثابة صدمة لها .

وفى أول تعليق عن الأمر ، كتبت منة شلبي عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك،  ““الحمدلله والدتي بخير، وبجد عيب اللي بيحصل ده، وأرجو تحري الدقة، وأشكر وأطمن كل من قلق على والدتي وعليا، متحرمش أبدا فعلا جدا”.

زيزي مصطفي تتعرض لوعكة صحية

وفى نهاية شهر يونيو الماضي ، كانت تعرضت الفنانة زيزي مصطفى والدة الفنانة منة شلبي لوعكة صحية ولم يتم الكشف عن تفاصيلها .

ركين سعد منة شلبي إنستجرام زيزي مصطفى جمال عبد الناصر فيسبوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطب 93.17% والهندسة 88.65%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17% والهندسة 88.65%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 مرحلة أولى علمي وأدبي بالنسبة المئوية

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب علمي علوم .. كليات تقبل من 70% في تنسيق الجامعات

الثانوية العامة

7 كليات يطلبها سوق العمل ووظائفها الأعلى أجرًا.. لطلاب الثانوية العامة 2025

تأخير الساعة 60 دقيقة إلى 11 مساءً.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة إلى 11 مساءً.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 أدبي المرحلة الأولى.. كليات تبدأ من 68%

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 أدبي المرحلة الأولى.. كليات تبدأ من 68%

مصروفات الجامعات الأهلية 2025

من بينها القاهرة وحلوان.. ننشر مصروفات الجامعات الأهلية لطلاب الثانوية العامة 2025

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب الثانوية العامة 2025 .. ننشر أماكن معامل التنسيق الإلكتروني

ترشيحاتنا

مقر البورصة المصرية

وقف التداول غدا.. البورصة المصرية تغلق على ارتفاع جماعي في آخر جلسات الأسبوع

جانب من منتدي الأعمال المصري البوركيني

مصر تفتح بوابة التعاون الاقتصادي مع غرب أفريقيا من بوركينا فاسو

سعر الدولار

سعر الدولار بمصر في ختام اليوم الأربعاء

بالصور

محدش يعرفها.. مشروب غير متوقع يعالج متلازمة ما قبل الحيض

الحيض
الحيض
الحيض

بدون إصابات.. حريق بمخلفات بجوار سور المترو في رمسيس| صور

حريق رمسيس
حريق رمسيس
حريق رمسيس

تان وتاتو.. آية سماحة تخطف الأنظار بإطلالتها الصيفية

اية سماحة تخطف الانظار بإطلالتها
اية سماحة تخطف الانظار بإطلالتها
اية سماحة تخطف الانظار بإطلالتها

اقتصادية وموفرة.. سيارة شيفروليه الرياضية 2026 الجديدة

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

فيديو

المتهم

ماشيين عكس .. القبض على قائدى سيارتين بحدائق الأهرام

سوزي الاردنية

نجحت بمجهودي.. سوزي الاردنية تكشف عن نتيجتها في الثانوية العامة

وزير الدفاع و يكرم أبطال القوات المسلحة المحققين للإنجازات الرياضية المحلية والدولية

وزير الدفاع يكرم أبطال القوات المسلحة المحققين للإنجازات الرياضية المحلية والدولية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المهندس عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ..تكنولوجيا تحجب أسرارها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

المزيد