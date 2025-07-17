عيب أوي | أول تعليق من منة شلبي بعد شائعة وفاة والدتها زيزي مصطفى

علقت الفنانة منة شلبي على شائعة وفاة والدتها الفنانة المعتزلة زيزي مصطفى، التي انتشرت منذ قليل.

وكتبت منة شلبي، عبر حسابها الشخصي على “فيس بوك”: “الحمدلله والدتي بخير، وبجد عيب اللي بيحصل ده، وأرجو تحري الدقة، وأشكر وأطمن كل من قلق على والدتي وعليا، متحرمش أبدا فعلا جدا”.

نفي الدكتور أشرف زكي رحيل الفنانة زيزي مصطفي والدة الفنانة منة شلبي وأكد أن ما تم تداوله ما هو إلا شائعة.

وكان أعلن منذ قليل الفنان جمال عبد الناصر خبر وفاة الفنانة زيزي مصطفي ووالدة منة شلبي.

وفى منشور جديد نفي جمال عبد الناصر الخبر، وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، "أعتذر عن الخبر إذا لم يكن صحيحأ فالخبر منقول عن صفحة يا تلفزيون يا بقلم أ. إنجى يوسف".

زيزي مصطفي تتعرض لوعكة صحية

وفى شهر يونيو الماضي ، كانت تعرضت الفنانة زيزي مصطفى والدة الفنانة منة شلبي لوعكة صحية خلال الساعات القليلة الماضية وتم نقلها إلى أحد المستشفيات.

وقال مصدر مقرب من الفنانة إن حالتها لا تزال غير مستقرة وليس من اليوم فقط بل في الفترة الأخيرة بوجه العموم.





