قرار شخصي.. حمزة نمرة يطرح 3 أغنيات من ألبومه الجديد

طرح الفنان حمزة نمرة ثلاث أغنيات من ألبومه الجديد "قرار شخصي" على مختلف المنصات الموسيقية الرقمية.

ويضم الألبوم الجديد 11 أغنية، قرر حمزة طرحها على أربع مراحل متتالية بواقع ثلاث أغنيات أسبوعيا ختاما برباعية أغان في الدفعة الأخيرة التي تظهر منتصف أغسطس، في خطوة تسويقية غير مسبوقة.

وضمت الدفعة الأولى أغنية "كله على الله" من كلمات وألحان خالد عصام وتوزيع حمزة نمرة، وأغنية "شمس وهوا" من كلمات وألحان وتوزيع خالد عصام، إضافة إلى أغنية "عزيز عيني" من كلمات خالد عصام وألحان حمزة نمرة مع أندريه مينا وتوزيع الأخير.

واختار حمزة نمرة إطلاق الدفعة الأولى من الأغاني مصحوبة بفيديو كليب مصور لأغنية "شمس وهوا"، ويظهر خلالها من داخل سيارة تاكسي تتجول في الشوارع، ممزوجة بحالة موسيقية مبهجة وراقصة مع كلماتها السعيدة فيما تتلاءم مع أجواء الصيف الحماسية، في حين تضمنت أغنيتي "كله على الله" و"عزيز عيني" فيديو كليب "ليريكال" بكلمات الأغاني.

وعبر نمرة عن حماسه الكبير لتجربة الألبوم قائلا: "ألبوم قرار شخصي هو بالفعل من أكثر الألبومات الشخصية التي قدمتها وأغانيه تعبر عن نفسي وأفكاري في مرحلة هامة في حياتي، وكل أغنية من الألبوم تحمل حالة وقصة وتيمة موسيقية مختلفة عن الأخرى، ومتحمس لرد فعل الجمهور".

ويأتي ألبوم "قرار شخصي" بعد قرابة سنة من آخر ألبومات حمزة "رايق" الذي حقق نجاحا جماهيريا واسع المدى وتصدرت أغانيه تريندات السوشيال ميديا منذ صدورها، من بينها "رياح الحياة" و"لعله خير" و"يا سفينة"، وسار فيها حمزة على نفس نهج إطلاق أغانيه على عدة مراحل أسبوعية.

كليب شمس وهوا





كليب أغنية كله على الله







كليب أغنية عزيز عيني

