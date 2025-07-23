محمد قماح يطرح أغنيته الجديدة بتسأل ليه على المنصات

يعود المطرب والمنتج محمد قماح من جديد بأغنية جديدة بعنوان "بتسأل ليه"، والتي يكشف من خلالها كواليس صناعة الأغنية داخل الاستوديو الخاص به، ويأخذ الجمهور في رحلة صادقة من الإحساس الأول وحتى اللمسة الأخيرة في الإنتاج.

عنها يقول قماح الأغنية بدأت بفكرة بسيطة...فكرة لحنية، تحولت تدريجيًا إلى عمل موسيقي متكامل حيث شارك جمهوره بفيديو خاص، يشارك لحظات بناء الأغنية خطوة بخطوة، من الإيقاعات، إلى الكلمات والآلات، مما يمنح المستمعين تجربة فريدة داخل عقل الفنان.

تُعد هذه الأغنية جزءًا من ألبوم محمد قماح الجديد، والذي يضم تعاونات مع مجموعة من ألمع الشعراء والملحنين في الوطن العربي، منهم:

– بهاء الدين محمد

– تامر حسين

– محمد السوكني

– خالد روؤف

– احمد مرزوق

ويعد الألبوم مزيج من الأنماط الموسيقية والمشاعر، من الأغاني الدرامية المؤثرة إلى الإيقاعات النابضة،