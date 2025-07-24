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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هيفاء وهبي تتصدر تريند جوجل بعد ظهورها في جدة.. شاهد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
سارة عبد الله

تصدرت الفنانة هيفاء وهبي، تريند محرك البحث جوجل، بعد إطلالة مميزة شاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي من جدة.

ونشرت الفنانة هيفاء وهبي، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

تفاصيل إطلالة هيفاء وهبي

وتألقت هيفاء وهبي، فى الصور  بإطلالة ملفتة مرتدية فستانا باللون الابيض المطرز بالورود واتسم ستايل الفستان بالقصير فوق الركبة مع وجود ذيل طويل من الخلف.

كما اختارت أن تترك بشرتها على طبيعتها ووضعت بعض  مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز هيفاء بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد هيفاء ،  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

الفنانة هيفاء وهبي تريند محرك البحث جوجل إطلالة مميزة

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