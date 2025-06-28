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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

خلى بالك.. علامات سرطان الرئة وأعراض انتشاره في الجسم

سرطان الرئة
سرطان الرئة
اسماء محمد

يعد سرطان الرئة من الأمراض الخطيرة التي يلعب الاكتشاف المبكر فيها دور كبير في علاجها دون مضاعفات.

ووفقا لما جاء في موقع نكشف لكم أهم العلامات والاعراض التى تساعد على اكتشاف سرطان الرئة ومؤشرات انتشاره إلى أجزاء أخرى من الجسم.

اعراض سرطان الرئة

الأعراض الأكثر شيوعا لسرطان الرئة هي:

السعال الذي لا يزول أو يزداد سوءًا
سعال مصحوب بالدم أو البلغم بلون الصدأ 
ألم في الصدر غالبًا ما يزداد سوءًا مع التنفس العميق أو السعال أو الضحك
بحة في الصوت
فقدان الشهية بدون سبب 
فقدان الوزن غير المبرر
ضيق في التنفس
الشعور بالتعب أو الضعف العام
العدوى مثل التهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي التي لا تختفي أو تستمر في العودة
بداية جديدة للصفير

أعراض سرطان الرئة المنتشر

إذا انتشر سرطان الرئة إلى أجزاء أخرى من الجسم، فقد يسبب مجموعة من الأعراض اليكم ابرزها:

آلام العظام مثل الألم في الظهر أو الوركين
تغيرات في الجهاز العصبي مثل الصداع، أو الضعف أو خدر الذراع أو الساق، أو الدوخة، أو مشاكل التوازن، أو النوبات، من انتشار السرطان إلى الدماغ
اصفرار الجلد والعينين (اليرقان)، نتيجة انتشار السرطان إلى الكبد.

تورم الغدد الليمفاوية وهى عبارة عن مجموعة خلايا الجهاز المناعي مثل تلك الموجودة في الرقبة أو فوق الترقوة.

سرطان الرئة سرطان الرئة أعراض سرطان الرئة علامات سرطان الرئة

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