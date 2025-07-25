رفقة زوجها.. سلمى أبو ضيف تستعرض جمالها

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف ، متابعيها بصور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافته.

وأطلت سلمى أبو ضيف، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الأبيض والأسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد سلمى أبو ضيف ، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الأحمر الناعم ليبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت سلمى أبو ضيف ، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ونعرض لكم صور الفنانة سلمى أبو ضيف رفقة زوجها.