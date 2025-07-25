فستان لافت.. داليا مصطفى تخطف الأنظار بظهورها

شاركت الفنانة داليا مصطفى ، متابعيها بصور جديدة لها رفقة الإعلامية بوسي شلبي عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة.

تفاصيل إطلالة داليا مصطفى

وأطلت داليا مصطفى ، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون البيج، وجاء الفستان بتصميم بسيط وناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت داليا مصطفى ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد داليا مصطفى ، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه بألوان النود الجذابة لتبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة داليا مصطفى