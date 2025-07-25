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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة.. صور

زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري
هاجر هانئ

حرصت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.


 

إطلالة زوجة ماجد المصري

تألقت زوجة ماجد المصري في الصور بإطلالة مميزة كشفت عن ذوقها الأنيق، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون البني الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

زوجة ماجد الحصري

انتعلت زوجة ماجد المصري حذاء ذا كعب عالي باللون الذهبي، وتزينت ببعض الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة نالت إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت زوجة ماجد المصري بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج ذات الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

زوجة ماجد المصري
زوجة الفنان ماجد المصري رانيا أبو النصر إطلالة زوجة ماجد المصري صور زوجة ماجد المصري إطلالات زوجة ماجد المصري

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