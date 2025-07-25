تصدرت التريند.. زوجة محمد حماقي حديث السوشيال ميديا

لفتت نهلة الحاجري زوجة محمد حماقي الأنظار، بعد ظهورها خلال مناسبة عائلية على البحر، حيث ظهرا برفقة ابنتهما في صورة عفوية ومبهجة.

إطلالة نهلة الحاجري زوجة محمد حماقي

اختارت زوجة محمد حماقي فستانًا صيفيًا أنيقًا وعصريًا، جمع بين الألوان الزاهية والتصميم الجريء:

التصميم: الفستان يتميز بتوب أبيض ذو قصّة مفتوحة على الكتفين (cut-out) مع تفاصيل مطبوعة بالزهور والأسماك الملونة عند منطقة الصدر، ما أضفى لمسة بحرية صيفية لافتة.

التنورة: تنورة الفستان جاءت بطبقة بليسيه بلون أصفر فاقع، من قماش خفيف وشفاف، مما زاد من أناقة الإطلالة وحيويتها.

الإكسسوارات: اعتمدت نهلة أقراط دائرية كبيرة بارزة، مع تسريحة شعر مموج منسدل ومرفوع من الأمام، ما أضاف لمسة أنثوية ناعمة.

وظهر محمد حماقي بإطلالة كاجوال أنيقة، مرتديًا تيشيرت أبيض وبليزر بيج مع نظارة شمسية، بينما خطفت ابنتهما الصغيرة الأنظار بابتسامتها البريئة وفستانها الصيفي المزين بطبعات ورود ناعمة.

الصور لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور على مواقع التواصل، وعبّر كثيرون عن إعجابهم بجمال ابنة حماقي اللافت، وأناقة زوجته الطبيعية، خاصة أن العائلة ظهرت بشكل عفوي وبعيد عن التصنع.

صور زوجة محمد حماقي