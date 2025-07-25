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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

سهرات صيفية ممتعة .. أفكار مبتكرة لقضاء إجازة شيّقة بعيداً عن الروتين

الاجازة
الاجازة

تحتاج ليالي واجازات الصيف  لأجواء مختلفة تدعو للاسترخاء والمرح، تتجدد الرغبة في قضاء سهرات مميزة تضيف للذاكرة لحظات لا تُنسى. وفي ظل الإجازة الصيفية التي تُعد فرصة ذهبية للابتعاد عن ضغوط الحياة اليومية، تصبح فكرة تنظيم سهرة منزلية أو مع الأصدقاء أكثر جاذبية. 

فهذه الأفكار ستمنحكِ تجربة مختلفة وممتعة تحت أضواء الصيف.


1. سينما تحت النجوم

ما أجمل أن تتحوّل شرفة المنزل أو سطحه إلى قاعة عرض مفتوحة! كلّ ما تحتاجينه هو جهاز عرض (بروجكتور)، وشاشة بسيطة، وبعض الوسائد والبطانيات الخفيفة. اختاري فيلماً تحبّينه، وأضيفي لمسة سحرية من خلال تقديم الفُشار والمشروبات الباردة. إنها تجربة ساحرة تشبه ليالي المهرجانات السينمائية ولكن داخل بيتك.


 

2. ليلة الألعاب الجماعية

يمكن تحويل السهرة إلى منافسة مليئة بالحماس والمرح، من خلال ألعاب الطاولة مثل "مونوبولي" أو "أونو" أو حتى "لعبة الأسئلة والتحديات". اجمعي الأصدقاء أو أفراد العائلة، واستعدّوا لأجواء مليئة بالضحك والمفاجآت
 

3. حفلة شواء منزلية (باربيكيو)

لا شيء يُضاهي متعة تناول الطعام في الهواء الطلق. قومي بتحضير أطباق خفيفة قابلة للشواء مثل قطع الدجاج أو الكفتة أو الخضار المتبّل، وأضيفي إليها موسيقى صيفية خفيفة وأضواء هادئة. ستكون السهرة بمذاق خاص ومميز.


 

4. ليلة كاريوكي وغناء جماعي

إذا كنتِ من عشّاق الغناء، فهذه السهرة لكِ! يمكن استخدام تطبيقات الكاريوكي وتوصيل الميكروفون بجهاز الصوت، ليبدأ كلّ فرد بالغناء وتبادل الأدوار. لا تنسي أن تضعي جائزة رمزية لـ"أفضل صوت في الليلة"


 

5. أمسية استرخاء وجمال (سبا منزلي)

حوّلي السهرة إلى لحظة استجمام. جهّزي ماسكات طبيعية للوجه، واملئي الغرفة برائحة الزيوت العطرية، وشغّلي موسيقى هادئة. سواء بمفردكِ أو مع إحدى الصديقات، ستكون تجربة مريحة تمنحكِ تجديداً للجسد والروح.


 

6. أمسية إبداع وفنّ

إذا كنتِ من محبّي الأعمال اليدوية، يمكنكِ قضاء السهرة في الرسم، أو تزيين الشموع، أو صنع الإكسسوارات البسيطة. هذا النوع من السهرات ليس ممتعاً فحسب، بل يساعد أيضاً على تفريغ الطاقة الإبداعية الكامنة بداخلك.


 

7. تذوّق العصائر والمشروبات المنزلية

خصصي السهرة لتجربة مشروبات صيفية من صنع يديكِ، مثل عصير المانجو، الليمون بالنعناع، أو الشاي المثلج بالفواكه. يمكنكِ إعداد أكثر من وصفة، وتذوّقها مع الضيوف، ثم التصويت على "أكثر مشروب منعش في الليلة".


 

8. جلسة حكايات أو استماع لبودكاست

إذا كنتِ تفضلين الأجواء الهادئة، يمكن تخصيص السهرة لسرد القصص، أو الاستماع إلى حلقات بودكاست مميزة سواء كانت قصصية، تنموية، أو حتى كوميدية. اجلسي على الأريكة مع كوب من الأعشاب الدافئة، واستمتعي بأجواء هادئة وممتعة.


 

الاجازة إجازة إجازة الصيف الصيف

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